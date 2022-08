Wolff: "Son 10 senedir geçirdiğimiz en kötü sıralamalardı, bu kabul edilemez"

Haberi dinle

George Russell'ın Macaristan'da takımına sürpriz bir şekilde pole pozisyonunu kazandırmasından sadece bir yarış sonra Mercedes, performans olarak beklenenden çok geride kaldı.

Ön sıralarda mücadele eden pilotların da yer aldığı 6 pilotun güç ünitesi değişiklikleri nedeniyle grid cezaları aldığı hafta sonunda Mercedes, bunu avantajına çeviremedi. Lewis Hamilton ve George Russell sıralamaları ancak 7 ve 8. sıralarda tamamladılar.

Takım için daha da endişe verici olan şey, en yukarıda yer alan Hamilton'ın pole pozisyonu derecesinden 1.8 sn daha yavaş kalmasıydı.

Wolff, Macaristan'ın hemen ardından bu şekilde bir gerilemenin, kabul edilmesi kolay bir şey olmadığını söyledi.

Wolff, 3 hafta önce pole pozisyonunda olup, bir sonraki yarışta çok farklı koşullarda, farklı pistte bir anda 1.8 sn geride olamazsınız. Yani ortada tamamen anlayamadığımız ya da doğru olmayan bir şeyler var."

"Açıkçası Red Bull burada kendi liginde. Bir sonraki Ferrari de 0.8 sn geride kaldı. Ancak bu geride kalmamız konusunda teselli olamaz."

"Bu, son 10 sene içerisinde yaşadığım en kötü sıralama seansı. Yarın başlayacağımız grid pozisyonlarına bakmaksızın, bir önceki hafta sonunda pole pozisyonunda olup 3 hafta sonra hiçbir yerde olmak, bizim için kabul edilemez bir durum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Ceza alan pilotlar sayesinde yarışa 4. sıradan başlayacak olan Hamilton, neyin yanlış gittiğini açıklamakta zorlandığını söyledi.

Hamilton, "Asla 2 sn geride olabileceğimizi düşünmemiştim. Bu düşündüğümden çok, çok daha kötüsü."

"Tabii ki bir mantığı yok ancak durum bu ve bu durumu düzeltmek için her şeyi denedik. Her şeyi açtım kapadım, kanatları değiştirdim, ayarları değiştirdim. Bu hafta sonu her şeyi yaptım."

"Çok fazla şey denedim. Bu yüzden bu kadar geride olduğumuzu görmek sürpriz oldu. Belki onlar ilerlemiş olabilir. Güncellemeleri var mıydı yok muydu bilmiyorum. Ancak bu durum zor." dedi.

Wolff da Mercedes'in bu kadar yavaş kalmasının açık bir cevabının olmadığını vurguladı.

Wolff, "Yani neden böyle olduğunu anlasaydık, durumu değiştirmeye çalışırdık. Ancak araç düzlükte aşırı sürüklenmeye sahipti. Lewis aracının arkasında paraşüt varmış gibi sürüklendiğini söyledi."

"Aracın arkası stabil değil. 8 ve 9. virajlarda önden kayıyor. Yüksek hızlı virajlarda zıplıyor ve güven vermiyor."

"Bu hafta sonu boyunca aracın buradaki performansına dair hiç olumlu bir şey duymadım. Bu yüzden artık yaşananları değerlendirip, gelecek yıl ne yapacağımıza karar vermenin zamanının geldiğini düşünüyorum." dedi.