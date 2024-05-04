Wolff: "Sıralama turları için yön değiştirmemiz gerek"
Toto Wolff, Miami Grand Prix sprint seansının ardından sıralama turları için yön değiştirmeleri gerektiğini düşünüyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Mercedes Miami GP hafta sonuna yeni bir taban gövdesi ve kenarı, soğutma panjuru, ön kanat ve ön süspansiyon ile gelmişti.
Andrew Shovlin'e göre takım, getirdikleri geliştirmelerden oldukça umutluydu.
Ancak Mercedes pilotları, cuma günü gerçekleşen sprint sıralama turunda 11. ve 12. sıraları elde ederek büyük hayal kırıklığı yaşadılar.
Sprintte ise George Russell 12. olurken, Lewis Hamilton çizgiyi 8. sırada geçse de aldığı ceza ile 16. oldu.
Seansın ardından takım patronu Wolff şunları söyledi: "Zaten sprint yarışından çok fazla şey beklememelisiniz. Biz de temelde başladığımız yerde bitirmiş olduk."
"Bence aracın hızı bugün çok kötü değildi. Ancak ayar açısından bakıldığında, sprinti analiz edip sıralama turları için yön değiştirmemiz gerektiği açık."
"Orta lastikle araç hiç iyi değildi. Kelimenin tam anlamıyla sıfır yol tutuşu vardı. Ama elbette bu bir mazeret olmamalı."
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