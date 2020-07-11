Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avusturya GP
03 Tem
-
05 Tem
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Steiermark GP
10 Tem
-
12 Tem
Sıralama:
00 Saat
:
13 Dakika
:
53 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Macaristan GP
17 Tem
-
19 Tem
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Britanya GP
31 Tem
-
02 Ağu
FP1:
19 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
70. Yıl Dönümü GP
07 Ağu
-
09 Ağu
FP1:
26 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Belçika GP
Biletler
28 Ağu
-
30 Ağu
FP1:
47 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
İtalya GP
04 Eyl
-
06 Eyl
FP1:
54 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Singapur GP
Biletler
17 Eyl
-
20 Eyl
Canceled
R
Formula 1
Rusya GP
Biletler
25 Eyl
-
27 Eyl
FP1:
75 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Japonya GP
Biletler
08 Eki
-
11 Eki
Canceled
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
Biletler
23 Eki
-
25 Eki
FP1:
104 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Meksika GP
30 Eki
-
01 Kas
FP1:
111 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Brezilya GP
Biletler
13 Kas
-
15 Kas
FP1:
125 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
27 Kas
-
29 Kas
FP1:
138 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"

paylaşım
yorumlar
Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"
Ekleyen:
, Editör
11 Tem 2020 12:25

Mercedes takım patronu Toto Wolff, yağmur nedeniyle antrenmanların bugün yapılmasa bile yarın gerçekleşeceğini söyledi.

Yoğun yağmur nedeniyle üçüncü antrenman seansı iptal edildi ve sıralama turlarının yapılıp yapılmayacağıyla ilgili de şüpheler var.

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Toto Wolff, seansın bugün gerçekleşebileceğini ancak gerçekleşmese bile yarın sabah, yarıştan önce yapılabileceğini söyledi.

"Genellikle bu bölgede yağmur yağıyor. Bizi neyin beklediğiyle ilgili doğru bilgiye sahip değilim. Belki de sıralama turlarında durum biraz iyileşebilir. Ama şimdi yağmur o kadar şiddetli ki, piste çıkabileceğimizden şüpheliyim."

"Şimdi sıralama turlarının yerel saatle üçte başlamasını umuyoruz. Değilse, muhtemelen yarın sabah yapılacak."

Wolff, ana rakiplerinin Max Verstappen ve Red Bull olmasını bekliyor.

"İkinci antrenmanda bir uzlaşma bulmaya çalıştık, çünkü veri toplamak istedik ve sıralama turlarında olduğu gibi aktif olarak zorlamadık. Ayrıca Pazar günü havanın çok daha iyi olması gerektiğini biliyorduk. Eğer hava iyi ise, sıralama turları gerçekleşecek."

"Geçen hafta sonu burada kazandık, ancak ikinci zafer hâlâ çok uzakta. Önümüzde sıralama turları ve uzun bir yarış var. Bir numaralı rakibimiz Verstappen."

 
Sonraki haber
Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"

Önceki haber

Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"

Çok Okunanlar Bugün

Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"
Formula 1 / Formula 1
39dk

Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"

Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"
Formula 1 / Formula 1
20dk

Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"

F1, sıralama turlarını pazar gününe ertelemeyi düşünüyor!
Formula 1 / Formula 1
2s

F1, sıralama turlarını pazar gününe ertelemeyi düşünüyor!

Tost: "Vettel'in dönüşü Mateschitz'e bağlı"
Formula 1 / Formula 1
1s

Tost: "Vettel'in dönüşü Mateschitz'e bağlı"

Leclerc ve Vettel, COVID-19 protokol ihlalinde hata yaptıklarının farkında
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc ve Vettel, COVID-19 protokol ihlalinde hata yaptıklarının farkında

2020 Steiermark GP 3. antrenman: Seans yağmur nedeniyle iptal edildi!
Formula 1 / Formula 1
2s

2020 Steiermark GP 3. antrenman: Seans yağmur nedeniyle iptal edildi!

Prost: "Motivasyonundan ötürü Alonso'yu Vettel'e tercih ettik"
Formula 1 / Formula 1
3s

Prost: "Motivasyonundan ötürü Alonso'yu Vettel'e tercih ettik"

Marko: "Pazar günkü yarış için ayarlar kumar olacak"
Formula 1 / Formula 1
2s

Marko: "Pazar günkü yarış için ayarlar kumar olacak"

Son Haberler

Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"
Formula 1 / Formula 1
20dk

Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"

Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"
Formula 1 / Formula 1
39dk

Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"

Haas, 2020'de şampiyona sekizinciliği hedefliyor
Formula 1 / Formula 1
51dk

Haas, 2020'de şampiyona sekizinciliği hedefliyor

Leclerc ve Vettel, COVID-19 protokol ihlalinde hata yaptıklarının farkında
Formula 1 / Formula 1
1s

Leclerc ve Vettel, COVID-19 protokol ihlalinde hata yaptıklarının farkında

Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"

39dk
2
Formula 1

Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"

20dk
3
Formula 1

F1, sıralama turlarını pazar gününe ertelemeyi düşünüyor!

2s
4
Formula 1

Tost: "Vettel'in dönüşü Mateschitz'e bağlı"

1s
5
Formula 1

Leclerc ve Vettel, COVID-19 protokol ihlalinde hata yaptıklarının farkında

1s

Son Videolar

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar 03:46
Formula 1
57dk

Grand Prix Greats – Macaristan GP en iyi anlar

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast 42:43
Formula 1

Vettel için sıradaki adım ne? Autosport Podcast

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler 06:18
Formula 1

Mercedes'in Avusturya'da kazanmasına yardımcı olan güncellemeler

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar 03:12
Formula 1

Grand Prix Greats – Avusturya GP en iyi fotoğraflar

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640 02:36
Formula 1

Piola'nın en iyi araçları: Ferrari 640

Son Haberler

Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"
F1

Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"

Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"
F1

Brawn: "Sıralamaların bugün yapılma şansı var"

Haas, 2020'de şampiyona sekizinciliği hedefliyor
F1

Haas, 2020'de şampiyona sekizinciliği hedefliyor

Leclerc ve Vettel, COVID-19 protokol ihlalinde hata yaptıklarının farkında
F1

Leclerc ve Vettel, COVID-19 protokol ihlalinde hata yaptıklarının farkında

Tost: "Vettel'in dönüşü Mateschitz'e bağlı"
F1

Tost: "Vettel'in dönüşü Mateschitz'e bağlı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.