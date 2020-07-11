Wolff: "Sıralama turları bugün yapılmazsa yarın yapılacak"

Yoğun yağmur nedeniyle üçüncü antrenman seansı iptal edildi ve sıralama turlarının yapılıp yapılmayacağıyla ilgili de şüpheler var.

Bugün basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Toto Wolff, seansın bugün gerçekleşebileceğini ancak gerçekleşmese bile yarın sabah, yarıştan önce yapılabileceğini söyledi.

"Genellikle bu bölgede yağmur yağıyor. Bizi neyin beklediğiyle ilgili doğru bilgiye sahip değilim. Belki de sıralama turlarında durum biraz iyileşebilir. Ama şimdi yağmur o kadar şiddetli ki, piste çıkabileceğimizden şüpheliyim."

"Şimdi sıralama turlarının yerel saatle üçte başlamasını umuyoruz. Değilse, muhtemelen yarın sabah yapılacak."

Wolff, ana rakiplerinin Max Verstappen ve Red Bull olmasını bekliyor.

"İkinci antrenmanda bir uzlaşma bulmaya çalıştık, çünkü veri toplamak istedik ve sıralama turlarında olduğu gibi aktif olarak zorlamadık. Ayrıca Pazar günü havanın çok daha iyi olması gerektiğini biliyorduk. Eğer hava iyi ise, sıralama turları gerçekleşecek."

"Geçen hafta sonu burada kazandık, ancak ikinci zafer hâlâ çok uzakta. Önümüzde sıralama turları ve uzun bir yarış var. Bir numaralı rakibimiz Verstappen."