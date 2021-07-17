Wolff: Sıralama hızı güncellemeyle alakalı değil''

Dün yapılan sıralama turlarında Hamilton, Verstappen'i 0.075 saniye farkla yenerek, bugün Formula 1 tarihinde ilk kez gerçekleştirilecek olan sprint yarışına pole pozisyonundan başlama hakkını kazandı.

Alman takım, Britanya Grand Prix'si hafta sonunda W12 araçlarına yeni güncellemeler getirmiş olsa da, Wolff bu hafta sonunun ilk gününde gösterdikleri güçlü performansın sadece bu güncellemelerden kaynaklanmadığını açıkladı.

Sky Sports F1'e konuşan Wolff şu ifadeleri kullandı: ''Geri dönmek güzel, özellikle de iki sürücümüzle birlikte.''

''Lewis muhtemelen 0.3 saniye daha iyi bir tur atabilirdi ancak turunun sonunda tökezledi, yine de tempomuzdan dolayı mutluyum.''

''Bu güncellemelerle alakalı değil, bence her yerden biraz performans çıkardık.''

''Lastikler doğru aralıktaydı ve aracın iyi performans göstereceği noktayı bulduk.''

Mercedes şu anda Takımlar Şampiyonası'nda Red Bull'un 44 puan gerisinde ve Hamilton da Verstappen'in 32 puan arkasında yer alıyor.

Wolff, Mercedes'in hibrit dönem boyunca dominasyon göstermesinin ardından, takımın bu meydan okumadan hoşnut olduğunu da ekledi.

''Bunu bir test olarak görüyoruz. Üst üste yedi şampiyonluk aldık ve bunun hakkında her zaman mütevazi davrandık.''

''Sonrasında bu yıl birkaç kural değişti ve beklediğimizden daha yavaş kaldık, bu öğrenmemiz gereken bir şey oldu ve geride kaldık.''

''Şu ana kadar gösterdiğimiz tepkilerden dolayı mutluyum.''