Wolff: "Singapur bizim için önceki pistlerden daha iyi olmalı"
Mercedes patronu Toto Wolff, tümseklerin kendileri için bir sorun teşkil edebileceğini kabul etse de, Singapur GP'nin kendileri için daha iyi olabileceği görüşünde.
Mercedes, yaz arasına pozitif şekilde girse de, son yarışlarda galibiyet mücadelesine dahil olamadı ve genel olarak özellikle Red Bull'dan yavaştı.
Bu durum Monza'da devam ederken, özellikle tek turda epey geride kaldıkları görüldü.
Fakat bu hafta sonu Singapur GP yapılacak ve Mercedes patronu Toto Wolff, daha iyi performans göstermelerini bekliyor.
Wolff şöyle konuştu: "Yarışlara her zamankinden daha uzun bir ara vermiş olsak da, fabrikalar bu sezonun son kısmı için hazırlık yapmakla meşguldü."
"Bakalım bu sıkı çalışma bizi nereye götürecek?"
"Yılın başından bu yana iyi bir ilerleme kaydettik ve takım olarak kendimizi iyi şekilde toparladık."
"Bu ivmeyi korumamız, öğrenmeye devam etmemiz ve her fırsatı mümkün olan en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor."
"Bu hafta sonu 2019'dan bu yana ilk kez Singapur'a geri dönmek harika olacak."
"Burada tüm hafta sonu -Avrupa saatine bağlı kalmak, iklim ve pist düzeniyle- oldukça benzersiz geçiyor."
"Pistin bazı yönleri aracımıza önceki yarışlardan daha uygun olacak engebeli zemin gibi diğer faktörler bizim için zorlayıcı olabilir."
"Durumu cuma günü piste çıktığımızda göreceğiz."
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