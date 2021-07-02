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Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Avusturya Grand Prix'si öncesinde W12'ye Silverstone'da bir güncelleme getireceklerini söyledi.

Wolff, Silverstone'da yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı

Mercedes, Red Bull Ring’deki ikinci hafta sonuna güçlü bir şekilde başladı ve ikinci antrenman seansında hem Hamilton hem de Valtteri Bottas ilk ikide yer aldı. Max Verstappen ise Bottas’ın 0.03 saniye gerisinde üçüncü sırada yer aldı.

Geçen haftaya kıyasla çok daha iyi bir gün geçiren Mercedes’in takım patronu Toto Wolff, geçtiğimiz günlerde aracı geliştirmeye devam etmeyeceklerini söylemişti ancak pist üstü mühendislik şefi Shovlin ise bunun aksini söyleyerek güncelleme getireceklerini ifade etmişti.

Avusturya'da cuma günü ardından konuşan Wolff, Silverstone’da araca yeni bir güncelleme getireceklerini doğruladı.

“Hayır, rüzgar tünelini artık bu yılki araç için kullanmıyoruz. Sadece hâlâ CFD’de inceleyebileceğimiz bazı şeyleri anlamaya çalışıyoruz ancak büyük değişiklikler olmayacak.”

“Silverstone'da araca gelecek bir güncelleme daha var ama açıkçası uzun süredir zaten bir şey yapılmamıştı.”

Sonrasında Wolff bugünkü antrenman seansları hakkındaki görüşlerini de dile getirdi ve daha dikkatli ama iyimser davrandıklarını söyledi.

 “Dikkatli ve iyimser davrandık. Muhtemelen Red Bull bunca yıldır yaptığı konuşmanın aynısını yapacak, yarın onların motoru daha iyi kullanmalarını bekliyorum. Ancak biz, virajların bazı bölümlerinde geliştik, bu cesaret verici.”

Ardından Wolff’a yumuşak lastiklerde neden daha güçlü oldukları sorulduğunda şu cevabı verdi: Evet, bence [yumuşak lastiklere geçmeden önce] motoru biraz daha iyi kullandık ve her şeyi daha doğru yaptık, önceki turlarda daha fazla hata vardı, son turlar ise oldukça iyiydi.”

Bu hafta öncesinde Hamilton’ın simülatörde çalışma yaptığı biliniyor ancak 7 kez dünya şampiyonu normalde tüm sene boyunca simülatörde yaklaşık 20 tur attığını dile getirmişti.

Bu konuda Wolff, simülatörde zaman geçirmeyi Hamilton'ın kendisinin istediğini söyledi.

“Bu, onun fikriydi. Simülatörümüzü gerçekten takdir etmeye başladı ve geri dönmeye hevesli olduğunu görmek benim için bir zevk. Aslında tüm takımın mantalitesi böyle, şu anda gerçekten sınırları zorlamaya çalışıyorlar.”

Wolff, takımın ekstra motivasyona ihtiyacı olmadığını çünkü herkesin azimli olduğunu da söyledi.

“Evet, motivasyona ihtiyaçları yok, hepsi azimli. Valtteri, Monte Carlo'da ikinci bitirebilseydi takımlar şampiyonasında üstte [birinci sırada] olurduk ve tabii ki Max, Bakü'de lastik sorunu yaşadıktan sonra Lewis kazanabilirdi. Böylece, bu pilotlar şampiyonasında da fark yaratırdı. Bu yüzden, bu şeyler yarış hafta sonundan yarış hafta sonuna değişebilir.”

Valtteri Bottas, Mercedes W12

Valtteri Bottas, Mercedes W12
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Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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