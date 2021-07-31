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Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”

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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Britanya Grand Prix’sinde Verstappen-Hamilton arasında yaşanan kazadan sonra takım olarak saygılı davrandıklarını ve kavga başlatmaya çalışmadıklarını söyledi.

Wolff: “Silverstone’daki olaya saygıyla yaklaştık, kavga etmedik”

Britanya Grand Prix’sinin ilk turunda Copse virajında Max Verstappen ile Lewis Hamilton’ın temas yaşaması ardından olay, oldukça büyümüş ve gündemi meşgul etmişti.

Red Bull pilotu Verstappen yaşanana kazada 51 G kuvvete maruz kaldığı için hastaneye kaldırılmış ve öte yandan Hamilton ile Mercedes, yarışı birinci olarak bitirerek uzun süren coşkulu kutlamalar yapmıştı.

Ardından taraflar, basına yaptıkları açıklamalar üzerinden birbirleriyle atışmıştı ve konu uzun süre boyunca tartışılmıştı.

Macaristan Grand Prix’si öncesinde konuşan Wolff, olay ardından duyguların yüksek olduğunu ve buna rağmen kendi takımının saygılı davranarak hiçbir kavgaya karışmadığını söyledi.

Ziggo Sport’a verdiği demeçte Wolff, “Kendi açımızdan değerlendirmek gerekirse, saygılı davrandık ve karşı tarafın görüşlerini de saygıyla karşıladık. Bu yüzden, bizim tarafımızdan herhangi bir kavga yaşanmadı. Fakat, duygular yüksekti ve her zaman dediklerinizi kontrol edemiyorsunuz.” dedi.

Ardından Wolff’a, Max ve babası Jos Verstappen’le yakın olmasına rağmen neden onları aramadığı soruldu.

Mercedes takım patronu, “Biz sadece bize verilen bilgilere göre hareket edebiliriz. Olaydan sonra, bizzat Christian bana [Verstappen’in] zarar görmediğini söyledi. Ayrıca Red Bull’dan diğer bir üst düzey isimle de iletişime geçtim ve bana [Verstappen’in] iyi olduğunu söyledi.”

“Buna ek olarak podyuma giderken de basın mensuplarına onun iyi olup olmadığını sorduk ve herkes bize durumunun iyi olduğunu söyledi. Bunu nedenle, Britanya Grand Prix’si galibiyetini bu şekilde kutladık.”

“Fakat empati yapmaya da çalıştım. Bir baba ve rakip olarak tabii ki tüm bunları hastaneden izlediğinde üzülürsün ki bize bu durum, bize bu şekilde anlatılmamıştı. Bu yüzden, onları anlıyorum ve basına önemli olan şeyin Max’in iyi olması olduğunu da söyledim.”

“Bu durumda oluşan diğer soru ise önümüzdeki zamanlarda nasıl daha iyi iletişim kurabileceğimiz. Herkesin farklı görüşleri vardır ve bu normal. Bu konuda sorunum yok.”

“Fakat artık yarışmaya dönüyoruz ve bu yüksek duygular sona erdi.” cevabını verdi.

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, celebrate

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG, celebrate
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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