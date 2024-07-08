Wolff: ''Silverstone'da kazanmak peri masalı gibiydi''
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Britanya Grand Prix'sini Lewis Hamilton'ın kazanmasından ötürü mutlu.
Toto Wolff, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
7 gün önce Toto Wolff, Lewis Hamilton'la birlikte bu sene bir yarış kazanacağını söylemişti.
Bunun üzerine konuşan Wolff, ''Burada, bir şekilde kazanacağımı hissettim. Silverstone'da yarış kazanmak peri masalı gibiydi. Daha önce kazandığımız Britanya GP'sinde Mercedes ve Lewis harikaydı.'' dedi.
Yarışın başında George Russell, su sistemi sorunu nedeniyle yarıştan çekilmişti.
Bu nedenle, Max Verstappen'ın, Hamilton ile arayı kapatıp kapatmayacağı ile ilgili sorulduğunda Wolff, ''Verstappen hızlıca arayı kapatıyordu. Ancak Norris'in, Hamilton'ın arkasında olması bize avantaj sağladı. Gerçekten iyiydi.'' dedi.
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, the Mercedes team celebrate after the race
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
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