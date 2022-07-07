Wolff: "Silverstone'da iyi olmamız, Avusturya'da da iyi olacağımız anlamına gelmez"

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Silverstone'da Mercedes, sezonun en iyi hafta sonlarından birini geçirdi. Yarışın ortalarına doğru galibiyet mücadelesinin bir parçası haline gelen Lewis Hamilton, son turlardaki mücadelenin ardından Charles Leclerc'in önünde kalarak üçüncü oldu ve sezonun üçüncü podyumunu elde etti.

Bu durumda pist faktörü mü yoksa araç faktörü mü etkili kestirmek güç, çünkü ilk turdaki büyük kazaya karışan George Russell yalnızca birkaç metre içinde yarışa veda etti ve takım önemli verilerden mahrum kaldı.

Her şeye rağmen iyi bir performans gösteren Brackley merkezli takım için gerçek test Avusturya GP'si olacak, nitekim Mercedes'in bu pistteki karnesi nispeten zayıf: son 6 yarışta yalnızca 2 galibiyet. Bunun dışında, pistin engebeli yapısının da W13'e sıkıntı çıkarması bekleniyor.

Tüm bunların ışığında pek de iyimser davranmayan Toto Wolff, bir diğer zorlu hafta sonu ile karşı karşıya kalmalarını bekliyor.

Motorsport Total'e konuşan Wolff, Hamilton'ın Silverstone performansının kendisine bu hafta sonu için umut verip vermediği sorulduğunda, "Hiç, hem de hiç."

"Silverstone'da oyuna geri döndük ama aynısını Avusturya'da tekrarlayacağımızın garantisi yok. Yumuşak hamurda araç iyi çalışmadı ve tempo kaybettik. Eğer [Sergio] Perez'e yer kaybetmeseydik ve [Charles] Leclerc'i çabucak geçebilseydik galibiyet şansımız olabilirdi."

"Yine de performansımız beklentilerin ne kadar hızlı değiştiğini gösteriyor. Birkaç hafta önce kendi başımıza üçüncü sırada bitirmenin harika olacağını söylemiştik, Silverstone'da ise galibiyet mücadelesi verdik. İşe iyi yanından bakmak gerek." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes W13, leads Charles Leclerc, Ferrari F1-75, Fernando Alonso, Alpine A522, and Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Wolff daha sonra Speedweek'e konuştu ve şunları ekledi: "Barselona'da tünelin sonunda biraz ışık gördük ve ardından üç cadde pistinde zorlu hafta sonları geçirdik. Bu yüzden ne kendimizi övmek ne de karamsar olmak istemiyorum. Temkinli olmak en iyisi. Silverstone'da bile üstesinden gelmemiz gereken ve oldukça inatçı sürüş yüksekliği problemimiz vardı."

"Yine de iyi bir performans ortaya koymamız sevindirici, güncellemeler işe yaradı. Avusturya'da aracımızın geçmişte de iyi performans vermediği bazı virajlar olacak, ancak bu bizim için sürekli bir öğrenme süreci. Bu yıl kazanmak oldukça zor olacak, ancak aracın performansını arttırmaya devam etmemiz gerekiyor."

Yaşanan tüm sorunlara rağmen Mercedes, Russell'ın tutarlılığı ve Hamilton'ın deneyimi sayesinde 204 puan topladı ve takımlar şampiyonasında herhangi bir tehdit olmaksızın üçüncülüğünü sürdürüyor.