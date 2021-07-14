Wolff: "Silverstone aracımıza daha iyi uymalı"

Mercedes, son beş yarışın hiçbirisinde zafere ulaşamadı ve 2014'ten bu yana en kötü dönemini geçiriyor.

Sırada Silverstone yarışı var ve Mercedes, bu yarışa bazı güncellemeler getirecekler. Ayrıca pist yapısı da Mercedes'e uyabilir.

Yarış öncesinde konuşan Toto Wolff şöyle dedi: "Zorlu bir şampiyonanın ortasında, 140 bin tutkulu Formula taraftarıyla dolu hafta sonu için Silverstone'a gidiyoruz. Pist, Brackley'deki fabrikamızdan sadece 10 dakika, Brixworth fabrikasından ise 45 dakika uzaklıkta. Böylesine heyecanlı taraftarların önünde yarışmak bizim için büyük bir destek olacak."

"Yeni sprint sıralama yarışı formatıyla ilk hafta sonu, tüm takımlar için yeni bir meydan okumaya yol açıyor. Cuma günü, sıralama turlarından önce sadece bir saatlik bir antrenman seansı olacak ve cuma günü standart sıralama turlarının başlangıcından itibaren ayarların dondurulacağı göz önüne alındığında, en çabuk hızlanabilen taraf hafta sonu boyunca avantaj elde edecek. Bu yeni mücadelenin her yönü için en iyi şekilde hazırlandığımızdan emin olmak adına yaklaşımımızı ve çalışma planlarımızı uyarlamaya çalışacağız."

"Ayrıca bu hafta sonu ilk kez Hamilton Düzlüğü'nde yarışacağız, bu da Lewis ve tüm takım için özel bir an olacak. Bir pist tarafından bu şekilde onurlandırılan bir başka aktif sürücü daha hatırlamıyorum ve bu da Lewis'in kariyerinin bu kısmına kadar, bu sporda başardıklarının gerçek bir kanıtı. Fakat cumartesi ve pazar günleri tek odak noktasının bu büyük şampiyonluk mücadelesinde maksimum puan için mücadele etmek olduğunu biliyorum."

"Valtteri bu hafta sonuna güven dolu şekilde giriyor: Avusturya'daki her iki yarışta da güçlü bir performanslar sergiledi ve her iki yarışı da podyumda bitirdi. Sürücüler şampiyonasındaki mücadelede yer almaya devam etmek istiyor."

"Silverstone inanılmaz bir pist: çok hızlı, akıcı. Spielberg'e kıyasla aracımıza daha iyi uymasını umuyoruz. Ayrıca araçla ilgili birkaç küçük güncellememiz var ve nasıl performans göstereceklerini görmek için sabırsızlanıyoruz."

"Lewis ve Valtteri'ye Silverstone'da hızlı bir araç vermemiz gerektiğini biliyoruz ve hem Brackley hem de Brixworth'taki herkes bunu gerçekleştirmek için çok çabalıyor."