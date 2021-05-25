Wolff: "Sıkışan somunda Bottas'ın da hatası var"

Mercedes pilotu Valtteri Bottas, Monako Grand Prix'sini ikinci sırada götürürken 30. turda pite gelmişti.

Alman üretici, erken pit stopla beraber avantaj kazanmayı umuyordu ancak sağ ön tekerlek yerinden çıkarılamadı. Takımın tüm çabalarına rağmen bu tekerlek yerinden çıkarılamadığından, araç yarıştan çekildi.

Mercedes, yarış sonrasında da Monako'da bu tekerleği çıkarmayı başaramadı ve bu yüzden, bu işlemi İngiltere'deki fabrikada yapmak zorunda kalacak.

Fakat şimdi, konuyla ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıkmışa benziyor.

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Bottas'ın pit stop için yanlış yerde durduğunu ve bunun da olayın gerçekleşmesine katkıda bulunduğunu söyledi.

Buna göre Bottas yanlış yerde durduğu için takım mekanikeri tabancayı yanlış açıda çalıştırdı. Bu da somun dişlerinin parçalanmasına ve somunun yalama olmasına neden oldu.

Wolff olayı şöyle anlattı: “Valtteri'nin kısmen hatası var."

"Aracı olması gerekenden çok daha erken durdurdu ve bu da mekanikerin tabancayı belli bir açıyla kullanmasına yol açtı."

"Yanlış açı nedeniyle tekerlek somunu sıyrıldı ve onu çıkaramadık."

"İleride bunun bir daha yaşanmasını istemiyoruz. Bu yüzden tekerlek somununun tasarımını ve bijon somununun yapıldığı malzemeyi kontrol etmemiz gerekiyor." "Tabanca, tekerlek somununu tamamen düzleştirdi. Böyle bir şey hiç görmemiştim. Geriye onu döndürecek hiçbir şey kalmamıştı. Valtteri, bize metal parçalarının uçuştuğunu görebildiğini söyledi." "Lastik araçta duruyor, Ferrari yarıştan sonra bunu çıkarmamıza yardım etmeye çalıştı ancak fabrikada tekrar deneyeceğiz." "Bunun nedenini ve bir tasarım hatası olup olmadığını görmeliyiz. Bunun mekanikerle herhangi bir ilgisi yok. Pit stop hızı söz konusu olduğunda, aslında takımdaki en iyi ve en uygun mekanikerlerden biriydi."