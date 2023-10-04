Wolff: "Sezonun kalan kısmında her şeyimizi ortaya koyacağız"
Mercedes patronu Toto Wolff, 2023 sezonunun kalan kısmında mümkün olan en iyi sonuçlar için yarışmak istediklerini söyledi.
Mercedes, 2023 sezonunun bitimine altı yarış kala şampiyonayı Ferrari'nin hemen önünde ikinci sırada götürüyor.
Japonya'da beklentilerin altında kalan Alman üretici, pistin yapısının W14'e uygun olmadığını en başından biliyordu.
Bu hafta sonu gerçekleştirilecek Katar GP öncesi konuşan takım patronu Toto Wolff, hem son yarış hem de sezonun kalanı hakkında açıklamalarda bulundu.
Wolff şöyle dedi: "Japonya GP performansımızın Singapur'la aynı olmayacağını en başından biliyorduk."
"Bunlar çok farklı pistler ve Suzuka pistinin özellikleri, W14'ün zayıflıklarını ortaya çıkardı."
"Bu nedenle şampiyonada Ferrari'ye karşı olan hasarı sınırlandırmak önemliydi."
"Önümüzde altı yarış var, mücadelenin tadını çıkarıyoruz ve bu hafta sonu başta Katar olmak üzere önde kalmak için her şeyimizi vereceğiz."
Sonrasında Katar ile ilgili şöyle dedi: "Losail'e 2021'den bu yana ilk kez dönüyoruz."
"Oradaki ilk yarış bizim için iyi geçmişti, bu yüzden geri dönmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz."
"Hızlı virajlarıyla, zorlu fakat sürücülerin keyif aldığı bir pist."
"Son ziyaretimizden bu yana hem pist üstünde de hem de pist dışında değişiklikler oldu. Bu nedenle ilk seansın bir başka önemli noktası değişikliklerin etkisini anlamak olacak."
"Bu bir Sprint hafta sonu olduğu için, bunun üstesinden gelmek ve hafta sonunun geri kalanı için sağlam bir ayar bulmak için çok sınırlı bir zamana sahip olacağız."
"İlginç bir görevle karşı karşıya olacağız ve bunun için heyecanlıyız."
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
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