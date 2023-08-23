Wolff: "Sezonun ikinci yarısına hazırız!"

Mercedes, sezonun ilk yarısını ikinci sırada noktaladı fakat ilk yarıda neredeyse her hafta sonu farklı bir takım bu konumdaydı.

Alman üretici, sezonun ikinci yarısını bu noktada tamamlamak istiyor ve bu kapsamda kalan yarışlarda mümkün olan en yüksek sonuçları hedefleyecekler.

Zandvoort öncesi konuşan Toto Wolff şöyle dedi: "İşe geri dönmek güzel."

"Herkesin hak ettiği kadar dinlenmesi için yaz arası çok önemliydi ama bizler yarışçıyız ve rekabet heyecanını seviyoruz."

"Tekrar enerji doluyuz ve sezonun ikinci yarısına hazır şekilde geri dönüyoruz."

"Uğruna savaşacak çok şey var ve pes etmeyeceğiz."

"Takımlar şampiyonasında ikincilik mücadelesi verebilmek adına çok çalışacağız. Ayrıca 2024 için geliştirme çalışmalarımızı ilerleteceğiz."

"Bunlar, bu hafta sonundan itibaren heyecan duyduğumuz mücadeleler."

Zandvoort yarışıyla alakalı Wolff, "Zandvoort sezona devam etmek için harika bir yer."

"Tutkulu Hollandalı taraftarlarla her zaman inanılmaz bir atmosfer oluyor ve adeta bir kutlama edasında geçiyor."

"Bu yılın da bir istisna olmayacağından eminim."

"Artık bir sonraki adımı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images