Wolff, sezonun Avusturya'da başlayacak olmasından gururlu

Red Bull Ring, 5 - 12 Temmuz tarihlerinde sezonun ilk iki yarışına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Mercedes'in videosunda konuşan Wolff, "Avusturya'da başlayabileceğimiz konusunda oldukça iyimserim çünkü Avusturya, virüs istatistiklerinin düşüklüğü konusunda en iyi ülkelerden birisi oldu. Yarışın nasıl yapılacağı konusunda da bir planlarının olduğunu düşünüyorum."

"Pistin aşırı iyi olduğunu biliyorum çünkü orada hem yarış pilotu hem de eğitmen olarak binlerce tur attım. Spielberg'de yaşadım. Orası benim ikinci evim gibi. Styria'yı seviyorum ve orada çok fazla harika anım var."

"Sezona orada başlamak beni çok gururlandırıyor. Sezon Avusturya'da başlayacak ve art arda iki yarış olacak. Sonunda iki yarış yapmış olacağız. Bunun için gerçekten sabırsızlanıyorum." dedi.

Wolff, Mercedes'in geri dönüşüne hazırlık için özel bir ekip kurulduğunu, Brackley fabrikasının kapalı kalmaya devam ettiğini söyledi.

Wolff, "MGP içerisinde büyük bir iş gücü var ve korona sonrası hayat için, sosyal mesafeyi koruma, çalışma masalarının yerlerini düzenleme gibi şeyler üzerinde çalışıyor. Yani virüs sonrası çalışma farklı olacak."

"Evden çok fazla şey yapabileceğimizi, Zoom, Skype ya da Webex gibi verimli programlarla konferanslar düzenleyebileceğimizi gördük. Bu yüzden iş ortamında değişiklikler olacak."

"Sonrasında tabii ki sıradaki yarışlar için planlama yapacağız. Umarım sezon kısa süre içerisinde başlar." dedi.