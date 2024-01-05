Wolff, şampiyonayı ikinci veya üçüncü bitirmenin farklı avantajları olduğunu düşünüyor
Mercedes Takım Müdürü, Gümüş Oklar için zorlu geçen bir sezonun ardından ikinci bitirmenin sevincini yaşamayı beklemiyordu.
Mercedes Takım Patronu Toto Wolff, Formula 1 Markalar Şampiyonasında ikinciliği elde etmenin takım için önemli olduğuna inanıyor.
Mercedes, son yarışta Ferrari'yi üç puan farkla geçerek ikinciliği elde ederken, bu yarışta George Russell ve Lewis Hamilton ilk on içinde finiş görürken Carlos Sainz finiş göremedi.
Yarış kazanamayan ve W14 ile kötü bir başlangıç yapan Mercedes için sezon sürpriz bir şekilde sona ererken, Ferrari, Sainz ile Singapur Grand Prix'sinde yarış kazanan Red Bull dışındaki tek takım oldu.
Ancak Hamilton ve Russell'ın sezon boyunca gösterdikleri tutarlılık, özellikle Mercedes'in araçlarına büyük bir güncelleme paketi getirmesinin ardından yılın ortasında Ferrari'yi geride bırakmalarını sağladı.
İkinci bitirmenin takımın moralini yükseltip yükseltmeyeceği sorulduğunda Wolff şunları söyledi: "Bu çok güzel bir soru çünkü bu tek boyutlu bir şey değil."
"Zihniyet açısından bakacak olursak, sezon başında bana sorsaydınız, ikinci ya da üçüncü bitirmemizin çok da önemli olmadığını söylerdim."
"Sportif açıdan bir avantajı, gelecek yıl için daha fazla rüzgar tüneli süresine sahip olmanız." dedi.
Takımlar sezonu nerede bitirdiklerine bağlı olarak daha fazla aerodinamik test süresi sahipler. Mercedes sezona başlarken Red Bull'un %70'lik ve Ferrari için %80''lik aerodinamik test sürelerine karşılık karşılık %75'lik bir paya sahip olacak.
Wolff ayrıca şampiyonayı ikinci bitirmesi sonucu elde edecekleri fazladan gelirleri takımın çalışanlarına da prim olarak dağıtılacağını söyledi.
Wolff, "Tüm personelimiz için prim açısından mali bir sorumluluğumuz var."
"Üst yönetimimle birlikte herkese göz kulak olmam gerekiyor. Bu nedenle, belki sportif açıdan çok önemli olmasa da, bu çok önemli bir bileşen."
"O akşam Dünya Şampiyonası'nı ikinci olarak bitirmek harika bir duyguydu. Böyle bir duygu yaşamayı beklemiyordum. Takımın moralinin ve duygularının yükseldiğini görebiliyordunuz ve bu çok önemliydi." dedi.
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