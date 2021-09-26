Wolff: "Sezona olan agresif yaklaşımımızı sürdürmemiz gerekiyor"

Son birkaç turda etkisini gösteren yağmurda Mercedes ve Lewis Hamilton, aldıkları doğru kararın ardından liderliği McLaren pilotu Lando Norris'ten aldılar ve yarış galibiyetine uzandılar. Lewis Hamilton bu galibiyet ile beraber kariyerindeki 100. F1 galibiyetini aldı.

Yağmurun şiddetini artırmaya başladığı sırada pit duvarının ilk "pite gel" çağrısına uymayan Hamilton, ikinci çağrıda pite geldi ve bu pit sayesinde yarışı net bir şekilde kazanmayı başardı.

Hamilton'ı pite almanın ne kadar zor olduğu sorusunu yanıtlayan Wolff, "Bence sürücü için pistin bir tarafının kuru, diğer tarafının ise ıslak olması her zaman oldukça zorlu olur. Valtteri, Lewis'den bir tur önce pite geldi, sonrasında ise strateji uzmanlarımız ve hava tahmini uzmanlarımız pite girmek konusunda gayet katılardı." dedi.

Yarışın sonu hakkındaki düşünceleri sorulan Wolff, "Bunun olacağını beklemiyorduk. Sert bir son için hazırdık, Lando'yu geçip geçemeyeceğimiz konusunda. Ondan sonra yağmur yağmaya başladı ve o noktada her şey dengesiz bir şekilde ilerledi."

"McLaren'in pistte kalma veya pite gelme konusunda bu kararı almasının ne kadar zor olduğunu anlayabiliyorum. Bir yarış lideri olarak yarışı sadece kaybedebilirsiniz. Biz de bugün bundan yararlandık ve sanırım taraftarlar için de iyi oldu." yanıtını verdi.

Verstappen'in, cezaları ile beraber son sıradan başladığı bir yarışta, Mercedes'in ve Lewis Hamilton'ın oldukça fazla puan alması büyük bir önem taşıyordu. Aldığı 25 puanla beraber Hamilton, iki puan farkla Verstappen'in önüne geçmeyi başardı.

Şampiyonluk olarak nelerin değiştiği sorusunu yanıtlayan Wolff, "Şu anda bilinmeyen birkaç şey var, bunlar bu hafta sonu oluşan şeyler değildi, geçen hafta sonu da vardı."

"Bir noktada aldığımız puanları maksimize edemedik, bugün de durum aynı şekildeydi. Sıralama net bir şekilde bunu ortaya koydu, Valtteri'nin gerilemesinin de işleri zorlaştıracağı ortadaydı ve yarışı birinci ve beşinci sırada tamamladık."

"Bu sonucun çok iyi bir sonuç olduğundan hiçbir şüphemiz yok, Lewis'in de 100. galibiyeti oldu. Ancak Max, çok iyi bir form ortaya koydu ve bu da şampiyonluk için iyi bir şey değil. Bu nedenle sezona olan agresif yaklaşımımızı sürdürmemiz gerekiyor."

"Daha savunma hâline geçmek için değil, ancak ileriye gitmek için ve büyük puanlar toplamak için bunu yapmamız oldukça önemli. Çünkü ne biz, ne de diğerleri an itibariyle puanları maksimize etmekte iyi bir durumda değiller." dedi.