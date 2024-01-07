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Wolff: "Sezon öncesi Russell ile güzel bir konuşma yapacağız"

Toto Wolff, Lewis Hamilton ve George Russell arasındaki mücadelenin 2024'e kadar devam edeceğine inanıyor, ancak yine de konuşmalar yapacak ve geri bildirimde bulunacak.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, George Russell, Mercedes-AMG

Hamilton-Russell eşleşmesinin ikinci yılında, Hamilton'ın genç takım arkadaşının 59 puan önünde yarışı tamamlamasıyla takım içi rekabette zirveye çıkan yedi kez Dünya Şampiyonu oldu.

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, yeni yıl için 'zihinsel sıfırlamaya' yardımcı olmak amacıyla Russell ile yapıcı bir sohbet planladığını söyledi.

Hamilton'ın takım arkadaşı olarak geçirdiği zor sezonun ardından Russell'ın toparlanmasına nasıl yardımcı olmayı planladığı sorulduğunda, "Güzel bir sohbet yapacağız." 

"Herkesin biraz geri bildirime ihtiyacı var. O çok güçlü bir karakter ve yazdan çok güçlü çıktı."

"Yaklaşımını biraz değiştirdi ve bu iyi oldu, sonra işler tersine döndü ve Lewis olağanüstü iyi bir performans sergiledi." yanıtını verdi.

Her iki pilot da sezonun sonuna doğru bazı büyük sonuçları kaçırdı; Russell Singapur'da Mercedes'in öndeki mücadelesine liderlik ederken kaza yaptı.

Bu kaza Hamilton'ın lehine büyük bir puan değişimine neden oldu ve üçüncü sıraya yükseldi, ancak Russell birkaç hafta sonra Hamilton'ın W14'ünün tabanındaki aşırı tahta plaka aşınması nedeniyle Amerika Birleşik Devletleri'nde ikincilikten diskalifiye edilmesiyle kaybettiği puanların bir kısmını geri aldı.

George Russell, Mercedes F1 W14

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W14

Wolff, "Bence bu değişimler pistten piste oluyor." 

"Bu kırılgan araçlarla, çok iyi bir hafta sonundan aniden çok kötü bir hafta sonuna geçebilirsiniz." dedi.

Peki Russell nasıl bir kişilik yapısına sahip? 'Sert bir sevgi' mi istiyor, yoksa bir zihinsel güvenceye mi ihtiyacı var? Wolff, kendi deneyimlerine göre her sporcunun 'neye' ihtiyacı olduğunu açıkladı.

"Herkesin sarılacak bir omza ihtiyacı vardır."

"Benim omzuma yaslanan bir eşim var. Herkesin, tüm yüksek performans gösterenlerin bir omza ihtiyacı vardır."

Günün sonunda Wolff'un gözünde gridde Mercedes pilotlarından daha güçlü bir pilot ikilisi yok.

Wolff, "Onlara doğru aracı verirsek, onlardan daha güçlüsü olmayacak."

"Tabii birkaç tane daha var, örneğin Max [Verstappen]; ondan şüphe edemezsiniz. O zaten en iyi pilotlardan biri." dedi.

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