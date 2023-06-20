Wolff: "Schumacher'i almayan çok şey kaybeder"

Montreal'de çıkan söylentilere göre, Mercedes patronu Toto Wolff, Mick Schumacher'i Logan Sargeant'ın Williams koltuğu için önerdi.

Sargeant bu yıl Williams ile Formula 1'e adım attı ancak beklentilerin çok altında kaldı. Bu nedenle Mick ile ilgili söylentiler artıyor.

Fakat Wolff, diğer takımlarla bu konuda görüştüğünü yalanladı.

Wolff, Speed'e yaptığı açıklamada Schumacher için "Bence onu kim alırsa alsın, karşısında iyi bir sürücü bulacak."

"Fakat diğer takımlar hangi pilotları istediklerine kendileri karar vermeli. Sözleşme yaptığımız takımlara yedek sürücümüzü almalarını söyleyemem."

"Fakat bir şeyleri kaybettiklerini söyleyebilirim." dedi.

Mick Schumacher, Mercedes F1 Fotoğraf: Pirelli

Wolff, Schumacher'in Mercedes'te kalmasının, gridin en ön tarafına dönme mücadelelerinde kendilerine yardım edeceğini söylüyor.

"Mick sayesinde takımımızda bizi destekleyecek olgun, başarılı ve deneyimli bir Formula 1 pilotumuz daha oldu. Hem simülatörde hem de geri bildirimleriyle bize büyük destek veriyor."

"Bazı Avrupa yarışlarında, Cuma akşamı simülatörde olan ve Cumartesi günü için veriler üzerinde çalışan böyle birinin olması büyük bir avantaj."

"Ayrıca, sürücülerimizden biri balık zehirlenmesi -ya da Lewis'in durumunda avokado zehirlenmesi- yaşarsa, aracı iyi şekilde sürebilecek harika bir adamımız olduğunu biliyoruz."

"Takımımız için bu durum elbette olumlu olsa da, Mick'in kendisinin yarışmasını isterim."

Ancak Wolff, Schumacher'ın durumunun şu anda politik olarak karmaşık olduğunu kabul ediyor ve "Geçen yılın ona zarar verdiğini düşünüyorum" diye açıklıyor.

Ayrıca Wolff, Mick için Red Bull ile herhangi bir görüşme yapmadığını belirtiyor. Wolff, "Red Bull yönetimiyle Mick'in takımlarında yer alıp alamayacağı konusunda hiç konuşmadım. Bu zaman kaybı olurdu" dedi.