Schumacher, Alpine ile WEC'e geçse bile Mercedes bünyesinde kalabilir
Toto Wolff, Mick Schumacher'in Alpine ile Dünya Dayanıklılık Şampiyonası koltuğuna otursa bile Mercedes Formula 1 takımında yedek olarak kalabileceğini söyledi.
Avrupa F3 ve FIA F2 şampiyonu Schumacher 2022 sonunda, sezon içinde yaptığı kazalar nedeniyle takımı bazı güncellemelerden vazgeçmek zorunda bıraktıktan sonra Haas'tan gönderildi.
Alman pilot daha sonra, genç kariyerini destekleyen Mercedes ile ilişkisini 2023 yılı için yeniden canlandırdı ve takımda yedek pilot olarak görev aldı.
Ancak Schumacher'in adı şimdi 2024'te Alpine ile bir LMDh koltuğu ile anılıyor.
Mercedes takım patronu Wolff, Schumacher'in Alpine ile anlaşmasının takımla olan ilişkisini sona erdirmeyeceğini ve Schumacher'in 'ailenin bir parçası' olduğunu söyledi.
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, watch the monitors
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
Wolff şöyle dedi: "Mick'in burada yedek pilotumuz olarak bir yeri var, o bu ailenin bir parçası."
"Bu rolde bizimle kalmasını umuyoruz. Ona araçta zaman vereceğiz ve elbette WEC'de veya spor otomobillerde ya da başka bir yerde başka bir üretici ile bir koltuğa oturabilir."
"Burada onun için her zaman bir evimiz olacak."
"Hangi programa karar verirse versin, eğer mümkünse diğer taraftan yedek pilot olarak bizimle kalabilir."
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