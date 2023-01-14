Wolff: "Schumacher doğru ortam sayesinde 'iyi bir yarış pilotu' olabilecek yetenekte"
Mercedes patronu Toto Wolff, Mick Schumacher'in doğru ortamı bulabildiği takdirde iyi bir yarış pilotu olacağından şüphe duymuyor.
Mick Schumacher, Ferrari sürücü akademisinde yetişen isimlerden birisi fakat 2022 sezonunun ardından hem Haas hem de Ferrari ile yollarını ayırdı.
Mick, geride kalan iki yıllık süreçte İtalyan ekibin desteğiyle Haas için yarışmıştı ancak Amerikalı ekipte umduğunu bulamadı.
Taraflar bu sezonun ardından yollarını ayırırken, Mick yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotluğunu yapacak.
Mercedes, Mick'e yardım edebileceğini ve Alman pilotun performansını daha da artırabileceğine inanıyor. Aynı zamanda kendisinin son yıllardaki bilgilerini kullanmayı ve ondan yedek pilot olarak faydalanmayı da umuyor.
Nyck de Vries örneği göz önüne alındığında bu anlaşma, Mick için gelecekte F1'e dönüşün kapılarını açabilir.
Mick'in takıma ne katabileceği sorusuna Wolff, "En önemli faktör onun karakteri. O, iyi eğitimli, zeki ve yetenekli bir genç adam."
"Alt kategorilerde çok iyi bir geçmişe sahip olduğuna inanıyorum. Kendisine, gelişim kaydedebileceği güvenilir bir ortam sağlayabilirseniz, gelecekte kalıcı bir koltukta iyi bir yarış pilotu olabileceğine inanıyorum."
"Gördüğünüz üzere Nyck de Vries'in kariyerine devam edebilmesi için ayrılmasına izin verdik. Bu Mick'in de başına gelebilecek bir şey olabilir."
"Bu aşamada takımda kalıp kalmayacağını bilemeyiz ama yeni araçları bir yıl kullanmış olması, iki yıldır Formula 1'de olması, lastikleri tanıması, mevcut F1 araçlarının DNA'sındaki zorlukları bilmesi, hem simülatör hem de genel anlamda aracı değerlendirirken yardım edebilecek olması, bilgi konusunda iyi seviyede olması ve güvenilir bir genç pilot olması... Tüm bunlar bize fayda getirecek."
"Bu açıdan bakıldığında Mick'in takıma katılmasından kesinlikle kazançlı çıktık."
Van der Garde: "Magnussen'in 2022 performansı etkileyiciydi"
Wolff, Andretti-Cadillac ortaklığına sıcak bakıyor
Son Haberler
Mexico City E-Prix: Yeni jenerasyonun ilk yarışını Dennis ve Andretti kazandı!
Formula E'de yeni sezonun ve jenerasyonun ilk yarışını Andretti Porsche pilotu Jake Dennis kazandı.
2023 F1 sezonu rehberi: Yarış takvimi, pilotlar, takımlar, testler ve kurallar
2023 Formula 1 sezonuna doğru ilerliyoruz. Peki yeni sezon öncesinde neler biliyorsunuz. Bu içeriğimizde sizlere 2023 F1 takvimi, test takvimi, pilotlar, takımlar ve kurallar dahil bilmeniz gereken şeyleri anlatacağız. Gelişmeler olduğunda da içerikte güncellemeler yapacağız.
Emeklilikten vazgeçen Symonds, 2026 kurallarında da rol oynayacak
Emekliye ayrılmaktan vazgeçen Pat Symonds, bir süre daha Formula 1 teknik direktörü olarak sporun geleceğinde rol oynamayı planlıyor.
Williams, Gulf Oil ile mi anlaştı?
RacingNews365'in haberine göre Gulf Oil, yeni sezonda Williams'ın sponsoru olacak.
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.