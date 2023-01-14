Wolff: "Schumacher doğru ortam sayesinde 'iyi bir yarış pilotu' olabilecek yetenekte"

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Mick Schumacher, Ferrari sürücü akademisinde yetişen isimlerden birisi fakat 2022 sezonunun ardından hem Haas hem de Ferrari ile yollarını ayırdı.

Mick, geride kalan iki yıllık süreçte İtalyan ekibin desteğiyle Haas için yarışmıştı ancak Amerikalı ekipte umduğunu bulamadı.

Taraflar bu sezonun ardından yollarını ayırırken, Mick yeni sezonda Mercedes'in yedek pilotluğunu yapacak.

Mercedes, Mick'e yardım edebileceğini ve Alman pilotun performansını daha da artırabileceğine inanıyor. Aynı zamanda kendisinin son yıllardaki bilgilerini kullanmayı ve ondan yedek pilot olarak faydalanmayı da umuyor.

Nyck de Vries örneği göz önüne alındığında bu anlaşma, Mick için gelecekte F1'e dönüşün kapılarını açabilir.

Mick'in takıma ne katabileceği sorusuna Wolff, "En önemli faktör onun karakteri. O, iyi eğitimli, zeki ve yetenekli bir genç adam."

"Alt kategorilerde çok iyi bir geçmişe sahip olduğuna inanıyorum. Kendisine, gelişim kaydedebileceği güvenilir bir ortam sağlayabilirseniz, gelecekte kalıcı bir koltukta iyi bir yarış pilotu olabileceğine inanıyorum."

"Gördüğünüz üzere Nyck de Vries'in kariyerine devam edebilmesi için ayrılmasına izin verdik. Bu Mick'in de başına gelebilecek bir şey olabilir."

"Bu aşamada takımda kalıp kalmayacağını bilemeyiz ama yeni araçları bir yıl kullanmış olması, iki yıldır Formula 1'de olması, lastikleri tanıması, mevcut F1 araçlarının DNA'sındaki zorlukları bilmesi, hem simülatör hem de genel anlamda aracı değerlendirirken yardım edebilecek olması, bilgi konusunda iyi seviyede olması ve güvenilir bir genç pilot olması... Tüm bunlar bize fayda getirecek."

"Bu açıdan bakıldığında Mick'in takıma katılmasından kesinlikle kazançlı çıktık."