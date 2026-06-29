Wolff şaşkın: "Ferrari, sınırsız güncelleme hakkına sahip gibi"

Formula 1'in bütçe sınırı uygulamasına geçmesiyle birlikte artık takımların harcamaları sıkı şekilde kontrol ediliyor. Rüzgar tüneli kullanımından CFD çalışmalarına, pist testlerinden parça üretim süreçlerine kadar birçok alan bu bütçe sınırına dahil ediliyor. Bu nedenle sezon içinde sürekli büyük güncellemeler getirmek giderek daha zor hale geldi.

Bu sebeple Avusturya Grand Prix'si hafta sonunda Ferrari’nin yeni bir motor spesifikasyonu, revize edilmiş ön kanat elemanları ve bazı test parçalarını piste getirmesi Mercedes takım patronu Toto Wolff'ün dikkatini çekti.

Wolff, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Ferrari'nin araca bu kadar büyük güncellemeleri nasıl bu şekilde getirebildiğine biraz şaşırıyoruz."

"Bana göre artık bütçe sınırında paralarının tükenmesi gerekiyor çünkü biz bunu yapamıyoruz. Bu kadar çok parçayı bu şekilde getirecek bütçe esnekliğimiz yok.”

"Umarım sezonun ilerleyen bölümünde bu değişir ve artık parça getiremeyecek hale gelirler."

Ferrari'nin SF-26 aracı sezon boyunca önemli ölçüde revize edildi. Miami ve Barselona gibi yarışlarda büyük aerodinamik paketler gelirken, yan kanat uç plakaları ve taban kenarı geometrisi gibi birçok küçük alanda da sürekli güncellemeler yapıldı.

Ayrıca Ferrari'nin 'Macarena kanadı' adı verilen yenilikçi arka kanat konsepti de dikkat çekmişti. Bu sistemde düzlük hız modunda arka kanadın üst elemanı 180 derece dönerek hava direncini azaltıyor.

Bunun yanında FIA'nın Monako sonrası açıkladığı ADUO sistemi de tartışma konusu oldu. Bu sistem, güç ünitesi performansı beklenenin altında kalan üreticilere ek bütçe ve geliştirme esnekliği sağlıyor.

Ferrari ve Audi'nin bu kapsamda sağlanan fırsatları beklemeden motor geliştirmelerine erken başlamış olması da dikkat çekti.

Wolff ise Mercedes tarafında yakın vadede büyük bir güç ünitesi geliştirmesi planlanmadığını, yalnızca Avusturya'da batarya paketi tarafında dayanıklılık odaklı küçük bir iyileştirme yaptıklarını belirtti. Şasi tarafında ise Kanada'ya kadar büyük bir güncelleme gelmediğini ifade etti.

Wolff, Ferrari'yi diğerlerinden ayıran noktayı ise şu sözlerle özetledi: "Güncelleme konusunda yavaşlamayan tek takım Ferrari."

"Montreal'de bizim büyük bir güncelleme paketimiz vardı. Arada küçük parçalar getiriyoruz. Red Bull ve McLaren için de durum aynı."

"Ama Ferrari bu konuda gerçekten sınırsız görünüyor. Üstelik ADUO kapsamında yeni bir motorla geldiler."