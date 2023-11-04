Prime'a abone ol
Formula 1 Brezilya GP
Haberler

Wolff: "Şartlara yeterince adapte olamadık"

Mercedes, Brezilya Grand Prix'si sıralama turlarında yol tutuş şartlarına "adapte olamadıkları için" pole pozisyonunu kaybettiklerine inanıyor.

Jonathan Noble
Editör Jonathan Noble
Yardımcı Editör Ezel Tan
Güncelleme
George Russell, Mercedes F1 W14, Pierre Gasly, Alpine A523, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, pit şeridinde

Sıralama turlarının üçüncü bölümünde fırtına gelmişti ve takımlar, değişen şartlarda mümkün olan en kısa sürede iyi bir tur atmanın önemli olduğunu biliyorlardı.

Lewis Hamilton ve George Russell, Q3'ün başlangıcı için pit yolunun sonunda iki Aston Martin'in arkasında üçüncü ve dördüncü sırada olmalarına rağmen, lastikleri doğru çalışma aralığına getiremediler.

Aston Martin ikilisi Fernando Alonso ve Lance Stroll çıkış turlarında lastiklerini ısıtmak için çok zorlarken, Hamilton ve Russell daha temkinli davrandı.

Hatta Russell pitten çıkarken pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen tarafından geçildi çünkü dünya şampiyonu, çıkış turunda zorlaması gerektiğini biliyordu.

Hamilton ve Russell sıralamada beşinci ve altıncı olurken, Mercedes patronu Toto Wolff Mercedes'in şartlara adapte olamadığını söylüyor.

Wolff Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Tur ve sıcaklık açısından farkların ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Bence yeterince adapte olamadık."

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG


"Aston Martin'ler çok zorladı. Garajdan sıcak lastiklerle çıkan Max de çok zorladı ve en hızlı araçlar onlardı."


"Bir önceki zamana göre 1 saniye ya da en hızlı zamana göre 0.8 saniye gerideydik. Bu da bize ne yapmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.


Wolff, 3. bölümde ortaya çıkan karışık koşullar nedeniyle 1. ila 8. sıra arasında bir yerde olmayı beklediğini söyledi.


Mercedes'ten Andrew Shovlin ise takımın sıcaklık düşüşünü hesaba katmadığını kabul etti.


Shovlin, "Tek şans olduğunu bildiğimiz için garajdan erken çıktık ve pit yolunun sonunda sıraya girdik."


"Grubun önünde olmak kesinlikle doğruydu, ancak yeşil ışığı beklerken çok fazla lastik sıcaklığı kaybettik. Bu nedenle tura başlarken iyi bir yol tutuşa sahip değildik; pistin yağmur nedeniyle ıslanmaya başladığı düşünüldüğünde bize pahalıya patladı." dedi.

Hamilton, Verstappen'in 0.742 saniye ardında bitirdiği sıralama turlarında sonucun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Beşincilik o kadar da iyi değil fakat elimden gelenin en iyisini yaptım. Umarım daha iyi bir yarış geçiririz."

"Araç iyi performans gösteriyordu. Ancak genellikle üst sıralardakilerin birkaç ondalık uzağındaydık."

"Sanırım şartlar bizi muhtemelen [olmamız gerekenden] biraz daha geride bıraktı."

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Russell, Ocon ve Gasly iki sıra grid cezası aldı!
Sonraki haber Vasseur: "Sıralama turları fena değildi"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Jonathan Noble
Daha fazlası
Jonathan Noble
Horner: "Sprint formatı taraftarlar, sürücüler veya takımlar için iyi değil"

Horner: "Sprint formatı taraftarlar, sürücüler veya takımlar için iyi değil"

Formula 1
Brezilya GP

Horner: "Sprint formatı taraftarlar, sürücüler veya takımlar için iyi değil" Horner: "Sprint formatı taraftarlar, sürücüler veya takımlar için iyi değil"

Horner: "Engelleme çözümü sadece bir yara bandı gibi"

Horner: "Engelleme çözümü sadece bir yara bandı gibi"

Formula 1
Brezilya GP

Horner: "Engelleme çözümü sadece bir yara bandı gibi" Horner: "Engelleme çözümü sadece bir yara bandı gibi"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Wolff: "Elliot'un ayrılışının Mercedes F1'deki performansıyla hiçbir ilgisi yok"

Wolff: "Elliot'un ayrılışının Mercedes F1'deki performansıyla hiçbir ilgisi yok"

Formula 1
Brezilya GP

Wolff: "Elliot'un ayrılışının Mercedes F1'deki performansıyla hiçbir ilgisi yok" Wolff: "Elliot'un ayrılışının Mercedes F1'deki performansıyla hiçbir ilgisi yok"

Hamilton "sevilmeyen" W14 gittiğinde mutlu olacak

Hamilton "sevilmeyen" W14 gittiğinde mutlu olacak

Formula 1
Brezilya GP

Hamilton "sevilmeyen" W14 gittiğinde mutlu olacak Hamilton "sevilmeyen" W14 gittiğinde mutlu olacak

Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"

Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"

Formula 1
Brezilya GP

Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez" Marko: "Verstappen, galibiyeti Perez'e vermez"

Son Haberler

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz" Russell: "Sezonun açık ara en kötü yarışıydı, neyi yanlış yaptık bilmiyoruz"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı" Perez: "Alonso ile mücadelemiz diğer pilotlara örnek olmalı"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi" Sainz: "Mercedes ile puan mücadelesi için harika bir fırsatımız olabilirdi"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

F1 Formula 1
Brezilya GP

Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı" Hamilton: "Şükürler olsun ki bu araçla sadece iki yarışım kaldı"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol