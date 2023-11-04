Wolff: "Şartlara yeterince adapte olamadık"

Sıralama turlarının üçüncü bölümünde fırtına gelmişti ve takımlar, değişen şartlarda mümkün olan en kısa sürede iyi bir tur atmanın önemli olduğunu biliyorlardı.

Lewis Hamilton ve George Russell, Q3'ün başlangıcı için pit yolunun sonunda iki Aston Martin'in arkasında üçüncü ve dördüncü sırada olmalarına rağmen, lastikleri doğru çalışma aralığına getiremediler.

Aston Martin ikilisi Fernando Alonso ve Lance Stroll çıkış turlarında lastiklerini ısıtmak için çok zorlarken, Hamilton ve Russell daha temkinli davrandı.

Hatta Russell pitten çıkarken pole pozisyonunun sahibi Max Verstappen tarafından geçildi çünkü dünya şampiyonu, çıkış turunda zorlaması gerektiğini biliyordu.

Hamilton ve Russell sıralamada beşinci ve altıncı olurken, Mercedes patronu Toto Wolff Mercedes'in şartlara adapte olamadığını söylüyor.

Wolff Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Tur ve sıcaklık açısından farkların ne kadar az olduğunu görüyorsunuz. Bence yeterince adapte olamadık."

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG



"Aston Martin'ler çok zorladı. Garajdan sıcak lastiklerle çıkan Max de çok zorladı ve en hızlı araçlar onlardı."



"Bir önceki zamana göre 1 saniye ya da en hızlı zamana göre 0.8 saniye gerideydik. Bu da bize ne yapmamız gerektiğini gösteriyor." dedi.



Wolff, 3. bölümde ortaya çıkan karışık koşullar nedeniyle 1. ila 8. sıra arasında bir yerde olmayı beklediğini söyledi.



Mercedes'ten Andrew Shovlin ise takımın sıcaklık düşüşünü hesaba katmadığını kabul etti.



Shovlin, "Tek şans olduğunu bildiğimiz için garajdan erken çıktık ve pit yolunun sonunda sıraya girdik."



"Grubun önünde olmak kesinlikle doğruydu, ancak yeşil ışığı beklerken çok fazla lastik sıcaklığı kaybettik. Bu nedenle tura başlarken iyi bir yol tutuşa sahip değildik; pistin yağmur nedeniyle ıslanmaya başladığı düşünüldüğünde bize pahalıya patladı." dedi.

Hamilton, Verstappen'in 0.742 saniye ardında bitirdiği sıralama turlarında sonucun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

"Beşincilik o kadar da iyi değil fakat elimden gelenin en iyisini yaptım. Umarım daha iyi bir yarış geçiririz."

"Araç iyi performans gösteriyordu. Ancak genellikle üst sıralardakilerin birkaç ondalık uzağındaydık."

"Sanırım şartlar bizi muhtemelen [olmamız gerekenden] biraz daha geride bıraktı."