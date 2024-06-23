Wolff: "Sanırım performansımız konusunda gereğinden fazla iyimserdik"

Mercedes pilotları, İspanya GP sıralama turlarında 3. ve 4. olarak pazar günkü yarış için ikinci çizgiyi kapattılar.

Takım patronu Wolff, genel olarak sağlam bir sonuç elde ettiklerini ancak 'harika' bir gün geçirmediklerini dile getirdi.

"Harika olduğumuzu söyleyemem çünkü liderlerle aramızda 0.3 fark var, dün öyle görünmüyordu ama belki de dünkü performansımızın ardından fazla iyimser olduk."

"Genel olarak sağlam bir sonuç ama bundan fazlası değil."

"Bugün Lewis için iyi bir gündü ve buna sevindim. Yarın McLaren'in nasıl bir performans göstereceğini göreceğiz. Bir rakibimizin olması iyi bir şey."

"Umarım yarın iyi bir yarış geçirebiliriz."