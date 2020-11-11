Wolff: "Sanırım bir yıl daha Mercedes'in başında kalacağım"

Mercedes takım patronu Toto Wolff'un ekiple olan sözleşmesi yıl sonunda bitiyor ve geleceğiyle ilgili belirsizlik devam ediyor.

Uzun süredir takımın başında yer alan ve ekibin güçlü şekilde devam etmesinde büyük pay sahibi olan Wolff, takım patronluğunu bırakıp daha farklı bir göreve geçmek istediğini zaten ortaya koydu.

Ayrıca Aston Martin'e geçebileceği spekülasyonları da arka planda devam ediyor.

Fakat Wolff, en az bir yıl daha Mercedes'in başında yer alacağını söyledi.

ORF ile yaptığı röportajda Wolff, "Sanırım bir yıl daha kalacağım." dedi.

Bunun üzerine 2021'de takım patronu olmaya devam edip etmeyeceği soruldu ve "Evet, aynen öyle." yanıtını verdi.

Wolff, rolünden keyif aldığını da belirtti.

"Önümüzdeki iki yılın ilginç olabileceğini düşünüyorum, keyif aldığım sürece yaptığım şeyi yapmaya devam etmek istiyorum."

"Tabii ki Niki'nin 40 yıl önce Montreal'de yaptığı gibi bir şey de olabilir. Yani bir gün uyanıp, kendi kendinize 'çok sıkıldım' diyebilirsiniz."

Ancak Wolff, bu görevde uzun süre kalmayacağını belirtti.

"Birini yavaş yavaş eğitmek gerekiyor. Bunun kim olabileceği hakkında düşünmek gerekiyor. Gelecek yıl benimle birlikte çalışabilir ve sonra yarışları evde, televizyondan seyredebilirim."