Wolff: “Şampiyonluk mücadelesinde Max faktörünü hafife alamazsınız”
Toto Wolff, Silverstone öncesinde griddeki güç dengesinin çok hızlı değiştiğini ve hiçbir şeyin garanti olmadığını vurguladı.
Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Toto Wolff, Briitanta GP öncesinde yaptığı açıklamalarda Silverstone'un takvimdeki en ikonik pistlerden biri olduğunu belirtirken, pist üstü performansının her şeyden önemli olduğunu hatırlattı: "Silverstone takvimin en özel yarışlarından biri. Harika bir pist, taraftarlar eşsiz bir atmosfer oluşturuyor ve fabrikalarımıza çok yakın olması nedeniyle burası bizim için bir nevi ev sahibi yarışı.”
“Ancak piste çıktığımızda her şey kutlamalarla değil, performansla ilgilidir. Avusturya'da çift podyumla iyi bir iş çıkardık ancak bunun doğrudan bir sonraki yarışa taşınacağını varsayacak durumda değiliz.”
George Russell, Mercedes
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
“Herkes birbirine çok yakın, güç dengesi çok hızlı değişiyor ve bir hafta rekabetçi görünen bir şey bir sonraki hafta çok farklı görünebilir. F1'in şu anki gerçeği tam olarak bu."
Takımların sürekli güncellemeler getirmesiyle gelişim savaşının kızıştığını belirten Wolff, Mercedes'in bu sezonki en büyük gücünün hafta sonlarını disiplinli bir şekilde yönetmek ve istikrar yakalamak olduğunu ekledi.
Avusturya Grand Prix'sinin son bölümünde George Russell'a karşı ciddi bir baskı oluşturan dört kez dünya şampiyonu Max Verstappen hakkında da konuşan Wolff, Hollandalı pilotun yeteneğini övdü: "Max, şampiyonluk mücadelesinde her zaman rekabete hazırdır.”
“Bu hafta sonu araçları iyi performans gösterdi ama dürüst olmak gerekirse bence buradaki en büyük faktör Max'in kendisiydi.”
Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images
“Aracın sunduğu her şeyi son damlasına kadar çıkarma konusunda inanılmaz bir yeteneğe sahip. Bunu takım arkadaşlarına baktığınızda da görebiliyorsunuz.”
“İşte bu yüzden bir şampiyonluk savaşında Max gibi bir faktörü asla ama asla göz ardı edemez ya da hafife alamazsınız."
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