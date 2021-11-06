Wolff: "Şampiyonluk mücadelesinde geçmişin hiçbir alakası yok"

Max Verstappen sürücüler şampiyonasında Lewis Hamilton'a karşı 12 puan öndeyken, Mercedes takımlar sıralamasında Red Bull'un 23 önünde ve son beş yarışa doğru gidilirken her iki şampiyonada da sıkı bir mücadele var.

Katar ve Suudi Arabistan'daki iki yarış, Formula 1 için tamamen yeni mekanlarda ve bu nedenle oralarda hangi takımın daha hızlı olacağının bilinmesi imkansız.

Bu nedenle Meksika, Brezilya ve Abu Dabi daha fazla ipucu sağlıyor. Red Bull, geçmiş sonuçlara dayanarak özellikle bunlardan ilk ikisi hakkında kendinden emin olma hakkına sahip.

Ancak Wolff, özellikle Red Bull'un daha önce Mercedes'in kalesi olan bir yerde birinci ve üçüncü bitirdiği Austin'e bakıldığında ve bu sezonun bazı yarışlarının nasıl sonuçlandığı göz önüne alındığında, geçmiş performansların pencereden atılabileceğine inanıyor.

Mercedes takım patronu Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Meksika geleneksel olarak bizim için zor olan bir pistti ancak bu sezon her şey değişebilir."

"Genel olarak güçlü olduğumuz pistlerde nerede olduğumuzu gördük ve tam tersi durumlar da oldu. Bu yüzden gerçekten yarıştan yarışa olduğunu düşünüyorum."

"2018 ve 2019'da Ferrari ile zorlu mücadeleler verdik ve arka arkaya yedi şampiyonluk kazandık ancak zor olan bir şampiyonada bu bir rahatlık sağlamıyor."

"Geçmişin hiçbir alakası yok. Ancak bir gün durursanız, zaten kimseyi ilgilendirmeyen istatistiklere bakabilirsiniz." dedi.

Yarış galibi Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1

Verstappen'in Austin'de damalı bayrağı ilk geçen olduğunu görmek, bir dahaki sefere hatta muhtemelen Meksika'da Hamilton'ın potansiyel olarak başka bir grid cezası almasına yol açabilecek daha fazla yeni güç ünitesi parçasına ihtiyaç duyması, Wolff için bir aksilik oldu.

Takım arkadaşı Valtteri Bottas, son dört yarışın üçünde bu tür cezalar çekmek zorunda kaldı.

Wolff, şampiyonluk yarışı başladığından beri takımının hakimiyetine yönelik en büyük tehdit karşısında, mücadeleyi kabul ettiğini ve Mercedes'in her iki zaferi de elinde tutmanın bir yolunu bulabileceği konusunda iyimser kaldığını belirtti.

"Zor ama eğleniyoruz, keyif alıyoruz."

"Moralin yüksek olduğunu düşünüyorum. Her yarışa, kazanabileceğimizi düşünerek gidiyoruz ve bu yarış dışı kalmaktan kaçınmakla ilgili, onlar katiller."

"Bu nedenle, motorlarla bu grid cezalarını alıyoruz, ancak bu herkes için çok eğlenceli. Baskı var ama bu pozitif bir baskı.”