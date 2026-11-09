Formula 1 Sao Paulo GP
Wolff: "Şampiyonluk kutlamasına Hamilton'ı da katabiliriz!"
Toto Wolff, Brezilya'dan dönüşte Lewis Hamilton ile aynı uçakta olacağını ve eski Mercedes pilotunun kutlamalara katılabileceğini dile getirdi.
Zeynep Taş
Yayın tarihi: 9 Kas 2026 15:10
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Tercih edilen kaynak olarak ekle
Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Mercedes'in Sao Paulo'da takımlar şampiyonluğunu garantilemesi için Ferrari'ye 3 puan fark atması yetiyordu.
Pazar günü Mercedes'in iki pilotuyla 22 puan toplamasına karşılık Ferrari'nin 6 puan toplaması, Brackley merkezli takımın şampiyonluğa ulaşmasında yeterli oldu. Böylece Mercedes, 5 yılın ardından yeniden şampiyonluğa ulaştı.
Lewis Hamilton, Formula 1'de rekorlarla dolu başarılara imza attığı eski takımı Mercedes ile güçlü bağlarını koruyor ve takvim boyunca boyunca sık sık Toto Wolff'ün özel jetiyle seyahat ediyor. Toto Wolff'ün verdiği bilgiye göre Hamilton, Brezilya Grand Prix'sinin ardından da aynı şekilde seyahat edecek.
Mercedes'in takımlar şampiyonluğu kutlamasına ilişkin planları sorulan Wolff, "Kutlama konusunda henüz ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdi başka bir gece uçuşu bizi bekliyor."
"George Russell da bu gece uçuşunda olacak. Belki bir şeyler içeriz, şampiyonluk kadehi kaldırırız."
George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes
Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images
"Hatta Lewis'i de yanımıza alacağız. Bakalım, belki yatmadan önce onun da bir içkiye ihtiyacı olur!" dedi.
Wolff'e Mercedes'in bu kadar kısa sürede yeniden zirveye çıkabileceğini düşünüp düşünmediği de soruldu.
"Geriye dönüp baktığımda son dört yılın bizim için çok zor geçtiğini düşünüyorum. Önce yanlış bir yöne gittik, ardından neden yanlış yaptığımızı anlamaya çalıştık. Anlayacağınız, bu süreçte sürekli bir ileri bir geri gittik."
"Ancak son dört yılda tamamen başarısız olduğumuz söylenemez. 2021’den bu yana takımlar şampiyonasında üçüncü, ikinci, dördüncü ve ikinci sıraları aldık. Bu süreçte çok sayıda yarış da kazandık, yani rakamlara baktığımızda o kadar kötü bir durumda değildik."
"Bu sezon iki şampiyonluğu garantilemek gerçekten harika hissettiriyor. Üst üste şampiyonluklar kazandıktan sonra zor bir dönem geçiren ve ardından yeniden zirveye dönen spor takımlarının sayısı çok fazla değil. Bu nedenle bunu başaran küçük grubun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum."
Fikrinizi almak istiyoruz!
Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?
5 dakikalık anketimize katılın.
- Motorsport.com Ekibi
Yorumları okuyun ve gönderin
Ayrıca okuyun :
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Linki kopyala
Facebook'ta Paylaş
Tweetle
WhatsApp'ta paylaş
Linkedin'de Paylaş
Pinterest'te Paylaş
Viber'de paylaş
Önceki haber Red Bull’daki yapılanma süreci Lawson’ın geleceğini nasıl etkiliyor?
Öne Çıkan Yorumlar
Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle
Daha fazlası
Zeynep Taş
Leclerc: "Brezilya'da araç tam bir felaketti!"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
Leclerc: "Brezilya'da araç tam bir felaketti!"
Verstappen öfkeli: "Yarışın %85'ini s*** bir araçla geçirdim!"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
5 s
Verstappen öfkeli: "Yarışın %85'ini s*** bir araçla geçirdim!"
Piastri, McLaren'ın gelişiminden memnun: "İyi bir yarış geçirdik"
Formula 1
Formula 1
Sao Paulo GP
6 s
Piastri, McLaren'ın gelişiminden memnun: "İyi bir yarış geçirdik"
Son Haberler
Wolff: "Şampiyonluk kutlamasına Hamilton'ı da katabiliriz!"
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
2 dk
Wolff: "Şampiyonluk kutlamasına Hamilton'ı da katabiliriz!"
2026 Extreme Kupası'nın final mücadelesi tamamlandı
GENEL
Genl GENEL 3 dk
2026 Extreme Kupası'nın final mücadelesi tamamlandı
Red Bull’daki yapılanma süreci Lawson’ın geleceğini nasıl etkiliyor?
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
42 dk
Red Bull’daki yapılanma süreci Lawson’ın geleceğini nasıl etkiliyor?
2026 Sao Paulo Grand Prix'sinden ilginç istatistikler
Formula 1
F1 Formula 1
Sao Paulo GP
1 s
2026 Sao Paulo Grand Prix'sinden ilginç istatistikler
Özellik
Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 17 Mar 2018
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 13 Şub 2018
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 11 Şub 2018
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Özellik
Formula 1
Özellik
Formula 1 6 Şub 2018
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
2 seçeneğiniz var:
- Abone olun.
- Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.
Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın
Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle
Bildirimleri yönet
Prime'a abone ol