Formula 1 Sao Paulo GP

Wolff: "Şampiyonluk kutlamasına Hamilton'ı da katabiliriz!"

Toto Wolff, Brezilya'dan dönüşte Lewis Hamilton ile aynı uçakta olacağını ve eski Mercedes pilotunun kutlamalara katılabileceğini dile getirdi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 15:10

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Lewis Hamilton, Ferrari, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Mercedes'in Sao Paulo'da takımlar şampiyonluğunu garantilemesi için Ferrari'ye 3 puan fark atması yetiyordu.

Pazar günü Mercedes'in iki pilotuyla 22 puan toplamasına karşılık Ferrari'nin 6 puan toplaması, Brackley merkezli takımın şampiyonluğa ulaşmasında yeterli oldu. Böylece Mercedes, 5 yılın ardından yeniden şampiyonluğa ulaştı.

Lewis Hamilton, Formula 1'de rekorlarla dolu başarılara imza attığı eski takımı Mercedes ile güçlü bağlarını koruyor ve takvim boyunca boyunca sık sık Toto Wolff'ün özel jetiyle seyahat ediyor. Toto Wolff'ün verdiği bilgiye göre Hamilton, Brezilya Grand Prix'sinin ardından da aynı şekilde seyahat edecek.

Mercedes'in takımlar şampiyonluğu kutlamasına ilişkin planları sorulan Wolff, "Kutlama konusunda henüz ne yapacağımızı bilmiyorum. Şimdi başka bir gece uçuşu bizi bekliyor."

"George Russell da bu gece uçuşunda olacak. Belki bir şeyler içeriz, şampiyonluk kadehi kaldırırız."

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Hector Vivas / Formula 1 via Getty Images

"Hatta Lewis'i de yanımıza alacağız. Bakalım, belki yatmadan önce onun da bir içkiye ihtiyacı olur!" dedi.

Wolff'e Mercedes'in bu kadar kısa sürede yeniden zirveye çıkabileceğini düşünüp düşünmediği de soruldu.

"Geriye dönüp baktığımda son dört yılın bizim için çok zor geçtiğini düşünüyorum. Önce yanlış bir yöne gittik, ardından neden yanlış yaptığımızı anlamaya çalıştık. Anlayacağınız, bu süreçte sürekli bir ileri bir geri gittik."

"Ancak son dört yılda tamamen başarısız olduğumuz söylenemez. 2021’den bu yana takımlar şampiyonasında üçüncü, ikinci, dördüncü ve ikinci sıraları aldık. Bu süreçte çok sayıda yarış da kazandık, yani rakamlara baktığımızda o kadar kötü bir durumda değildik."

"Bu sezon iki şampiyonluğu garantilemek gerçekten harika hissettiriyor. Üst üste şampiyonluklar kazandıktan sonra zor bir dönem geçiren ve ardından yeniden zirveye dönen spor takımlarının sayısı çok fazla değil. Bu nedenle bunu başaran küçük grubun bir parçası olmaktan büyük gurur duyuyorum."

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- Motorsport.com Ekibi

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