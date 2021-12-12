Wolff, şampiyonluk mücadelesinin "kirli" olmayacağına inanıyor

Pazar günü Yas Marina pistinde yapılacak F1 sezonunun son turu için, iki sürücü puanlarda eşit durumda ve gridin ön sırasını paylaşıyorlar.

Ancak şikayetler, pist dışı hamleler, cezalar ve bir çarpışmayı içeren Suudi Arabistan Grand Prix'sinden bir hafta sonra, ikisi arasındaki mücadelenin daha fazla tartışmaya yol açabileceğine dair korkular var.

Buna rağmen Wolff, F1 yarış direktörü Michael Masi'nin, Abu Dhabi hafta sonu öncesinde takımlara sportmenlik dışı bir davranış olması durumunda FIA'nın puan düşebileceğini hatırlatmasının ardından, işlerin kötü gitme olasılığının ortadan kalktığına inanıyor.

Verstappen ile olan mücadelenin nasıl gideceği ve Hamilton'a ne tavsiyede bulunduğu sorulan Wolff, Motorsport.com'a, "Lewis ile bu konuda konuşmadım çünkü yarış direktörünün olası sonuçlar konusunda sürücüleri duyarlı hale getirdiğini düşünüyorum."

"Sürücülerin sıkı bir şekilde yarışacağından hiç şüphem yok çünkü bu F1 dünya şampiyonluğu ile ilgili. Ancak yarışın çok temiz olacağına dair inancım tam. Zor ama çok temiz olacak. Yani kimse birbirini itmeyecek veya çarpmayacak. Bu destansı şampiyonanın bir final olarak hak ettiği şey bu.” dedi.

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Mercedes, Abu Dhabi sıralama turlarına girerken iyi görünüyordu ancak Verstappen pole pozisyonunu almak için sansasyonel bir tur attı.

Wolff, Red Bull'un sıralama turlarında, hem geceleri daha soğuk koşullara uygun şekilde ayarlanarak, hem de Verstappen için iyi bir hava koridoru fırsatı yaratarak daha iyi bir iş çıkardığını kabul etti.

Wolff, "Düzlükte kazandığınız şeyi virajlarda kaybediyorsunuz çünkü çok yakın ve planlaması çok zor."

"Red Bull'un bunu kusursuz bir şekilde yaptığını düşünüyorum, nasıl yaptıklarını gerçekten takdir ettim ve bu onlara bir avantaj sağladı."

"Ancak geride kalmamızın nedeni bu değil. Sergio Perez ve Verstappen kadar hızımız yoktu. Doğru hatırlıyorsam, hava koridoru kullanmıyorlardı ve hâlâ hızlılardı. Bunun gelecekte düşünmemiz gereken bir şey olup olmadığı, öğrenmemiz gereken bir ders. Ancak şuan onlar 1-0 önde.” dedi.

Abu Dhabi Grand Prix, Mercedes'in, Hamilton ve takım arkadaşı Nico Rosberg'in kafa kafaya gittiği 2016'dan bu yana, son yarışa giden ilk şampiyonası oldu.

Hamilton, Abu Dhabi'de, o zamana göre çok daha iyi bir durumda hissettiğini söyledi ve Wolff da buna hemfikir.

"İçerideki mücadeleyi yönetmek bizim için çok zordu ve benim için de tarafsız ve dengeli olmak çok zordu."

“Hayatında tamamen farklı bir noktada. Zihniyeti harika. O iyi bir yerde ve biz de takım olarak, olabildiği kadar sıkı ve yakınız."

“Biz savaşçıyız. Savaşıyoruz ve asla pes etmiyoruz. Eğer kaybedersek de, sahip olduğumuz her şeyi verdiğimizi söyleyebilirsiniz. Ardından, isterseniz arkaya ulaşabilir ve diğer grubu tebrik edebilirsiniz."

“Ancak, şimdi ve sonrası arasında hâlâ zaman var ve o zamana kadar size şunu söyleyebilirim: Savaşacağız.”