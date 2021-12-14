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Formula 1 / Abu Dabi GP Haberler

Wolff, şampiyonluk için Verstappen'e tebrik mesajı atmış

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, ilk Formula 1 şampiyonluğunun ardından Mercedes takım patronu Toto Wolff'un kendisini tebrik ettiğini söyledi.

Wolff, şampiyonluk için Verstappen'e tebrik mesajı atmış

Abu Dhabi'deki final yarışının son turunda, hem galibiyet hem de şampiyonluk Red Bull pilotu Max Verstappen'e gitti.

Hollandalı pilot, Mercedes'in 2014'ten bu yana devam eden hakimiyetine son verirken, kariyerinin ilk şampiyonluğunu kazanmış oldu.

Yıl boyunca Mercedes ve Red Bull arasındaki gerilim hat safhaya ulaştı ve bu durum, son yarışta da devam etti. Mercedes patronu Toto Wolff,  yarışın sonundaki kararlara çok fazla sinirlendi.

Yarıştan sonra Mercedes tarafından yapılan her iki protesto da FIA tarafından reddedildi ve şampiyonluğun Verstappen'e gittiği kesinleşti. Mercedes'in kararları temyize götürme şansı var ancak perşembe gününe kadar karar vermeleri gerekecek.

Arka planda bunlar yaşanırken, Mercedes patronu Toto Wolff'un Verstappen'e bir mesaj gönderdiği ve kendisini tebrik ettiği ortaya çıktı.

Sky Sports'a konuşan Verstappen, "Toto bana tebriklerini içeren bir mesaj gönderdi ve kazanmayı (şampiyonluğu) hak ettiğimi söyledi."

"Bence bu onun için çok hoş bir davranıştı. Son turda her iki takım için de duygular tavan yapmıştı" dedi.

Verstappen, aynı zamanda yarıştan sonra yanına gelerek kendisini tebrik eden Lewis Hamilton'ı da övdü.

"Yarıştan sonra Lewis yanıma geldi ve son turda yaşananların ardından onun için oldukça zor olsa da, beni tebrik etti. Fakat bu jest, birbirimize olan saygımızı gösteriyor."

"Tabii sezon içerisinde bazı sürpriz tartışmalar oldu ama birbirimize karşı her zaman saygı duyduk ve sezon boyunca birbirimizi daha iyisini yapmaya ittik. Onunla mücadele etmeyi seviyorum."

 
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