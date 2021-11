Wolff: "Şampiyonluk için her zamankinden daha motiveyiz"

Mercedes Interlagos'ta en hızlı araca sahipti fakat Lewis Hamilton'ın diskalifiyesiyle başlayan sürecin ardından, pazar günü zafere ulaşmaları bazılarını şaşırttı.

Lewis Hamilton, pazar günkü yarışa 10. başladı ve Red Bull pilotu Max Verstappen'i geçerek zafere ulaştı.

Bitime üç yarış kala iki pilot arasında sadece 14 puan bulunuyor.

Toto Wolff, hafta sonu öncesinde şöyle dedi: "Sao Paulo, geçen hafta sonu karşılaştığımız tüm zorluklara rağmen alınmış önemli bir zaferdi ve ekibin her bir üyesinin mücadele ruhundan gurur duyuyorum."

"Yaşadığımız her sorunda, bağlılığımız daha da arttı ve zaten yakın olan takım, önümüze çıkan zorluklar karşısında daha da kenetlendi."

"Lewis haklı olarak yıllarca konuşulacak çok çarpıcı bir zafer kazandı. Bizim için bu zafer, hedefe doğru atılan bir diğer önemli adım olacak."

"Cumartesi günü diskalifiye edilmek ve olası üç puanı kaybetmek, şampiyona için olan mücadeleyi daha kolay hale getirmiyor. Fakat Valtteri de tüm hafta sonu mükemmel bir performans sergiledi. Cumartesi günü sprint yarışını kazanması ve pazar günü günü podyuma çıkması, kadromuzun gücünü tekrar gösterdi, onların takım çalışması harikaydı."

"Katar'a yeni bir mücadele için gidiyoruz. Burası F1 için yeni bir pist ve üzerinde yarışmak için sabırsızlanıyoruz."

"Yeni pist için elimizden geldiğince hazırlandık ve ilk antrenmanlardan öğrendiklerimizi en iyi şekilde kullanmak her zamanki gibi önemli olacak."

"Güç düzeni pistten piste değişmeye devam ediyor fakat Brezilya'nın da gösterdiği gibi, geriye düşsek bile her zaman takım olarak savaşacağız."

"Üçlü yarışın sonuncusuna katılmak, bazen enerjinizi test edebilir. Fakat her iki şampiyonanın da sonuçlanmasına sadece üç yarış kala, motivasyonumuz her zamankinden daha fazla. Odak noktamız mümkün olduğunca verimli çalışmak."

Valtteri Bottas, Mercedes, 3rd position, pours Champagne over Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images