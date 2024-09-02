Wolff: "Şampiyonada favori McLaren"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, son iki yarışta Mercedes'in istediği seviyeye ulaşamadığını belirtti.



Ayrıca Red Bull'un sezon başındaki dominant performansını sürdüremediğini ifade ederken, McLaren’ın ise şampiyonluk yarışında öne çıktığını vurguladı.



Toto Wolff, yarış sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Zandvoort'a göre daha iyi bir yarış çıkardık ancak hâlâ yeterli değil."



"Ön sol lastikte yaşadığımız ufalanma sorunu nedeniyle iki pit stop yapmak zorunda kaldık. Bu da tek pit stop yapmayı neredeyse imkansız hale getirdi. Bugünkü tempomuzla elde ettiğimizden fazlasını almak zordu."

"Baku öncesi problemleri analiz etmek için biraz zamanımız var ve daha güçlü dönmeyi hedefliyoruz."

"Ama yine de Monza'da bir kazanan seçebilecek olsaydım, bu Ferrari olurdu. Formula 1 ve şov için burada kazanmaları harika."

"En iyi dört takım arasındaki bu dalgalanmalar hayranlar için harika bir haber."



"Bu yılın başındaki dominant Red Bull'u sanırım Max yeteneğiyle bir süre taşıyabildi. Ama muhtemelen son yıllardaki en kötü yarışlarından biriydi. Tabii ben kimim ki yorum yapayım?"

"McLaren şu anda şampiyonluk için açık bir favori."