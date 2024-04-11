Wolff, Sainz'ın hangi takıma gideceğini biliyor mu?

2025 sürücü pazarı Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye geçişiyle kaynamaya başladı ve yakında yeni hamlelerin olması gayet olası.

Ferrari ve McLaren dışında tüm takımlarda boş koltuklar var hal böyle olunca takımlar pek çok sürücüyle görüşüyor.

Kontratı sona eren Carlos Sainz'ın önünde de dört ihtimal var gibi görünüyor; Red Bull, Mercedes, Audi ve Aston Martin.

Toto Wolff, geçtiğimiz hafta Japonya'da bazı isimlerin yakında diğer takımlarla anlaşacağını iddia etmişti. İddiaya göre bahsettiği için Carlos Sainz olabilir; görünüşe bakılırsa İspanyol pilot Audi'ye geçiş yapacak.

İspanyol SoyMotor'un haberine göre Wolff, 29 yaşındaki pilotun Audi'nin teklifini kabul edeceğine inanıyor.

Haberde çok fazla detaya yer verilmedi fakat Helmut Marko da padoktaki söylentilerin Sainz'ın Audi'ye gideceği yönünde olduğunu belirtmişti.

Sauber, 2025'te bu isimle yarışsa da, 2026'dan itibaren Audi'nin fabrika takımı olarak yarışacak ve sürücü listesinin başında Sainz var.

Görünüşe bakılırsa takımın ilgilendiği diğer isimler Nico Hulkenberg ve Esteban Ocon.