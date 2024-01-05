Wolff, Sainz’a verilen 'haksız' cezanın ardından mücbir sebep kuralının değişmesi çağrısında bulundu

Kasım ayında Las Vegas'taki yeni pistte yapılan ilk antrenman seansının sadece yedinci dakikasında Carlos Sainz'in Ferrari'si, zemin etkisiyle yukarı doğru çekilen bir rögar kapağının üzerinden geçerken parçalandı.

Olaydan yara almadan kurtulan Sainz'in hafta sonu, güç ünitesinde meydana gelen hasar nedeniyle yeni bir bataryaya ihtiyaç duyduğu için grid cezası almasıyla hafta sonu daha da kötüye gitti.

Sainz cezaya şaşırırken, İspanyol pilot kendisini podyum yarışından, hatta takım arkadaşı Charles Leclerc'in hızına bağlı olarak olası bir galibiyetten eden cezadan duyduğu hayal kırıklığını dile getirmekten kaçınmadı.

Komiserler, Sainz'a ceza vermemek için ellerinden geleni yaptıklarını, çünkü kendisinin ve Ferrari'nin parça değişimine neden olan olayda tamamen suçsuz olduğunu, ancak sportif düzenlemelerin görmezden gelinmesine izin vermediğini söylediler.

Toto Wolff, mücbir sebep durumunda hakemlerin kullanabileceği seçenekler olmadığından, İspanyol pilotun başına gelenlerin tamamen adaletsiz olduğuna inanıyor.

Abu Dabi'de medya kuruluşlarıyla yaptığı röportajda Wolff, "Carlos'un başına gelenler kesinlikle adil değildi."

"Cezadan bahsediyorum. Adil değildi."

"Benim için, bir yarışçı olarak, sonucu hak etmediğini söyleyen ilk kişi benim. Kurallara bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Mücbir sebepler zor bir konu. Kerblere çartığınızda ne olur? Bilirsiniz, kerblere fazla çıkarak aracınızı mahvedersiniz. Yapabileceğiniz bir şey yoktur."

"[Ya] Lando'nun [Las Vegas'ta] başına geldiği gibi soğuk lastiklerle tümseklerin üzerinden geçiyorsanız ve duvara çarparsanız? Bu mücbir sebep midir, insanlar bunun mücbir sebep olduğunu mu söyleyecek?"

Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images Marshals assist Lando Norris, McLaren MCL60, after a crash

"Ya başka bir araç size çarparsa ve siz hiçbir şey yapmamışsanız? Bu mücbir sebep midir? Bir sporcu olarak bu durum kimsenin hoşuna gitmedi. Başına gelen şey adaletsizdi ve belki de kazanabileceği bir yarış hafta sonunu mahvetti."

"Bu yüzden bunu nasıl değiştirebileceğimizi iyice düşünmemiz gerekiyor." dedi.

Cezanın ardından Sainz, adı açıklanmayan rakip bir takımın Ferrari'ye hoşgörü gösterme çabalarının sonuçsuz kalması üzerine hakemleri geri püskürtmesini eleştirmiş, Mercedes ise söz konusu takımın kendileri olduğunu reddetmişti.

Wolff, Sainz'ın olayını bir sporcudan ziyade spordaki pozisyonundan değerlendirmenin, griddeki herhangi bir takım patronu için olduğu gibi, bakış açısını değiştirdiğini söyledi.

Wolff, "Şampiyona ikinciliği için mücadele eden rakip bir takımın patronu olarak, içeriğe bakmam gerekiyor. Şampiyonayı ikinci bitirmek için düzenlemelere ve olası eylemlerimizin tüm içeriğine bakmam gerekiyor."

"Eğer yönetmelik böyle diyorsa, takımın ve 2500 kişinin yararı için, ikincilik ile üçüncülük arasında çok büyük bir prim farkı olacak, yönetmeliklerin sınırlarına göre hareket etmem gerekiyor."

"Çünkü eğer sportif adalet çerçevesinde hareket ettiğim için şampiyonayı beş puan kaybedersek ve kurallar aracı, hangi sürücü olursa olsun, gerçekten cezalandırmama izin verirse bunu yapmam gerekir."

"Her ne kadar adil olmasa da diğer tüm takım patronları bunu yapacaktır. 'Rakip bir sürücü için haksızlık mı' diye karar vermem gerekiyor."

"Evet, öyle. Ama gerçek anlamda sorumlu olduğum, ipotek ve okul masraflarını ödediğim 2500 kişi var. Bu yüzden bu hiç de zor değil. Bazen kendimizi karşımızdakinin yerine koymamızın önemli olduğunu düşünüyorum."

"Ben bunu Carlos için yaptım ve bu korkunç bir şey. Diğer türlü, egzersizin yapılıp yapılmadığından emin değilim." dedi.

Carlos Sainz, Las Vegas

Wolff, mücbir sebep durumlarıyla ilgili konuşmanın uzun ve yorucu bir konuşma olmasını beklediğini ancak F1 Komisyonu'nun ileriye dönük temel odak noktalarından biri olacağını belirtti. Olası kural değişiklikleri için dikkate alınması gereken ekstra sorunlara karşı örneklere işaret etti.

Wolff, "[Austin'deki] taban tahtası diskalifiyemizde, tümseklerin beklediğimizden çok daha fazla olduğunu ve bunu değiştiremeyeceğimizi söyleyebilirdik."

"Bu bir sprint hafta sonuydu ve mücbir sebepti. Tümseklerin aslında beklenenden daha yüksek olduğuna dair her türlü ölçümü bulduk."

"Ama benim için bu daha çok [kontrol edemediğiniz] şeyler gibi. Bana göre, kerblere çıkmak ve kızaklarınızı yok etmek ve yönetmeliklere aykırı davranmak, bir kuşa çarpmak, [bunlar] adil değil. Ancak bunları kapsayacak yönetmelikler bulamadık."

"Bence bir gider kapağına çarpıp aracınızı mahvetmek sürücü için kesinlikle adil değil." dedi.