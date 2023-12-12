Prime'a abone ol
Formula 1
Haberler

Wolff: "Sadece Katar gibi dümdüz gidilen yarışlarda bulunmak istiyorum"

Toto Wolff, geçişlerin pilotlar için daha zor hale gelmesiyle Formula 1'de bir 'şov sorunu' konusunda endişeli değil.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, watch the monitors

2022'nin yer etkili aerodinamikleri, pilotların birbirlerini daha uzun süre takip etmelerine ve daha yakın yarışmalarına yardımcı olmak adına, daha az yere basma kuvvetiyle tanıtıldı.

Ancak 2022'nin başından bu yana yere basma kuvveti ve aerodinamik performanstaki önemli gelişmeler, pilotların öndeki araçları takip etmesini daha da zorlaştırdı ve lastiklerdeki termal bozulma 2023'ün sonlarına doğru bir sorun haline geldi.

Pistte geçişlerin sayısı henüz bir sorun teşkil etmese de, FIA bu yılın başlarında araçların arkasındaki yere basma kuvveti kaybının 2022'ye kıyasla arttığını ve 'kirli hava' konusunun sporda bir kez daha daha öne çıktığını öngördü.

Pirelli 2024 lastik hamurlarını test edip homologe etti ve Wolff bu lastiklerin diğer araçları takip ederken oluşan termal basınçları karşılayabileceğini umuyor.

George Russell, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, engineers

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, engineers

Abu Dabi Grand Prix'sindeki başarısızlığın ardından 2024'te bir 'şov sorunu' yaşanıp yaşanmayacağı sorulduğunda Wolff, "Biliyorsunuz, Kasım ayında Abu Dabi'de bunu olumsuz olarak gördük."

"Ama gelecek yıl Bahreyn'de neler olacağını ve sezonun nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekiyor."

"Bekleyip nasıl gideceğini ve Pirelli lastiklerinin gelecek yılki araçlarla nasıl başa çıkacağını görelim."

"Ama baktığınız zaman, geçiş yapmak daha da kötüleşti ve her şey termal yönetimle ilgili - bu yüzden Katar gibi sadece dümdüz gidilen yarışlarda bulunmak istiyorum." yanıtını verdi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Coulthard: "Ferrari bana Schumacher'in yanında 'ikinci pilot' olmayı teklif etti"
Sonraki haber Sauber, Zhou'nun 2024'te hata yapmamasını istiyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Red Bull: "RB20, mevcut aracın bir 'evrimi' olacak"

Red Bull: "RB20, mevcut aracın bir 'evrimi' olacak"

Formula 1

Red Bull: "RB20, mevcut aracın bir 'evrimi' olacak" Red Bull: "RB20, mevcut aracın bir 'evrimi' olacak"

Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı"

Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı"

Formula 1

Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı" Abiteboul: "2023'te diğer takımlar da Red Bull kadar rekabetçi olmalıydı"

Villeneuve: "Eğer tüm pilotlar Verstappen gibi odaklansalardı, onun seviyesinde olabilirlerdi"

Villeneuve: "Eğer tüm pilotlar Verstappen gibi odaklansalardı, onun seviyesinde olabilirlerdi"

Formula 1

Villeneuve: "Eğer tüm pilotlar Verstappen gibi odaklansalardı, onun seviyesinde olabilirlerdi" Villeneuve: "Eğer tüm pilotlar Verstappen gibi odaklansalardı, onun seviyesinde olabilirlerdi"

Son Haberler

Al-Attiyah, Dacia'nın 2025 Dakar Rallisi kadrosunda Loeb'e katılıyor

Al-Attiyah, Dacia'nın 2025 Dakar Rallisi kadrosunda Loeb'e katılıyor

DAKR Dakar

Al-Attiyah, Dacia'nın 2025 Dakar Rallisi kadrosunda Loeb'e katılıyor Al-Attiyah, Dacia'nın 2025 Dakar Rallisi kadrosunda Loeb'e katılıyor

McLaren, 2024 için "yanlış beklentiler" yaratmak istemiyor

McLaren, 2024 için "yanlış beklentiler" yaratmak istemiyor

F1 Formula 1

McLaren, 2024 için "yanlış beklentiler" yaratmak istemiyor McLaren, 2024 için "yanlış beklentiler" yaratmak istemiyor

Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

F1 Formula 1

Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek Ferrari 2024 aracında daha büyük bir difüzöre geçecek, vites kutusunu küçültecek

Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir

Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir

F1 Formula 1

Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir Ferrari yeni aracını 13 Şubat'ta tanıtabilir

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol