Wolff: "Sadece Katar gibi dümdüz gidilen yarışlarda bulunmak istiyorum"
Toto Wolff, geçişlerin pilotlar için daha zor hale gelmesiyle Formula 1'de bir 'şov sorunu' konusunda endişeli değil.
2022'nin yer etkili aerodinamikleri, pilotların birbirlerini daha uzun süre takip etmelerine ve daha yakın yarışmalarına yardımcı olmak adına, daha az yere basma kuvvetiyle tanıtıldı.
Ancak 2022'nin başından bu yana yere basma kuvveti ve aerodinamik performanstaki önemli gelişmeler, pilotların öndeki araçları takip etmesini daha da zorlaştırdı ve lastiklerdeki termal bozulma 2023'ün sonlarına doğru bir sorun haline geldi.
Pistte geçişlerin sayısı henüz bir sorun teşkil etmese de, FIA bu yılın başlarında araçların arkasındaki yere basma kuvveti kaybının 2022'ye kıyasla arttığını ve 'kirli hava' konusunun sporda bir kez daha daha öne çıktığını öngördü.
Pirelli 2024 lastik hamurlarını test edip homologe etti ve Wolff bu lastiklerin diğer araçları takip ederken oluşan termal basınçları karşılayabileceğini umuyor.
Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images
George Russell, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, engineers
Abu Dabi Grand Prix'sindeki başarısızlığın ardından 2024'te bir 'şov sorunu' yaşanıp yaşanmayacağı sorulduğunda Wolff, "Biliyorsunuz, Kasım ayında Abu Dabi'de bunu olumsuz olarak gördük."
"Ama gelecek yıl Bahreyn'de neler olacağını ve sezonun nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekiyor."
"Bekleyip nasıl gideceğini ve Pirelli lastiklerinin gelecek yılki araçlarla nasıl başa çıkacağını görelim."
"Ama baktığınız zaman, geçiş yapmak daha da kötüleşti ve her şey termal yönetimle ilgili - bu yüzden Katar gibi sadece dümdüz gidilen yarışlarda bulunmak istiyorum." yanıtını verdi.
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