Wolff, rüzgar tüneli avantajından faydalanmak istiyor

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Geçen yıl bütçe sınırını aştığı tespit edilen Red Bull, FIA ile yaptığı anlaşmanın bir parçası olarak 7 milyon dolar para cezasının yanı sıra rüzgar tüneli süresinde %10 kısıtlama cezası aldı.

2022 sezonunu her iki kulvarda da şampiyon tamamlayan Red Bull'un normalde rüzgar tünelinde 224 tur atması gerekiyordu; bu, maksimum rüzgar tüneli süresinin %70'ine tekabül ediyor.

Cezayla birlikte Red Bull gelecek yıl yalnızca 202 tur atabilecek, yani maksimum sürenin %63'ünü kullanabilecek.

Bu durumdan en avantajlı çıkabilecek takım, şampiyonayı üçüncü sırada tamamlayarak maksimum sürenin %80'ini kullanabilme imkanı elde eden Mercedes.

Red Bull ile aradaki farkı kapatmanın ne kadar zor olacağı sorulan Toto Wolff'e göre Red Bull'un aldığı ceza ciddi etki yaratabilir.

Wolff, "Bütçe sınırı uygulaması devam ederken ön gruba yaklaşmak daha zor çünkü hızlı bir şekilde başarılı olabilmek için gereken yatırımı yapamıyorsunuz."

"Ancak aerodinamik düzenlemelerin nasıl tasarlandığını hesaba kattığımda Red Bull'un bizden %25 daha az rüzgar tüneli kullanacak olmasının bir etkisi olabileceğini düşünüyorum."

"Kısıtlamaların uygulanma biçimi, orta gruptaki birçok takımın büyük bir sıçrama yapma imkanına sahip olabileceği anlamına geliyor."

"Gelecekte çok daha yakın şampiyonalar görecek olmamızın nedeni de bu; eğer sonuncu iseniz %40 daha fazla rüzgar tüneli hakkınız olacak."

"Dolayısıyla bu avantajı kullanmamız şart. Peki kullanabileceğimiz kesin mi? Kim bilir?

Lewis Hamilton, Mercedes W13, in the pits Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Sezona iyi bir başlangıç yapamayan Mercedes, ilk yarışlarda aracın gelişimini neredeyse tamamen durdurdu ve performanslarını kısıtlayan dalgalanma sorununun üstesinden gelmeye çalıştı.

Sorunun çözülmesiyle birlikte her hafta güncelleme getirmeye başlayan ve özellikle ikinci yarıda gaza basan takım, sonunda George Russell'ın hem sprint yarışını, hem de ana yarışı kazandığı Brezilya GP'sini domine ederek kazanmayı başardı.

Sezonu oldukça güçlü kapatmalarının gelecek sezon şampiyonluk savaşı verebilecekleri anlamına gelip gelmediği sorulan Wolff, "Bu konuda asla kendimden emin değilim."

"Bardağının yarısının boş olduğunu düşünen birisi olarak yaptığımız işin yeterince iyi olduğuna inanmıyorum. Şampiyonluklar için yarıştığımız bir konuma geri dönüp dönemeyeceğimizden hiç emin değilim, çok sıkı bir rekabet var."

"Ancak hedeflerimizi yüksek tutmak ve onlara ulaşmaya çalışmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.