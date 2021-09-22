Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"
Formula 1 / Rusya GP Haberler

Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Mercedes patronu Toto Wolff, Sochi'de yakaladıkları güçlü sonuçlara bu yıl bir yenisini daha eklemek istediklerini söyledi.

Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"

Mercedes, 2014 yılından bu yana yapılan yedi Rusya GP'nin hepsini kazandı ve Sochi pistinin genel olarak "Mercedes'in kalelerinden birisi" olduğu düşünülüyor.

Monza'da Lewis Hamilton'ın yarış dışı kalmasıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Toto Wolff, Sochi'de ise iyi bir sonuç almayı umduklarını belirtti.

Wolff, "Yorucu ve yoğun geçen üç yarıştan sonra bataryalarımızı yeniden doldurduk ve artık sıradaki yarışlara hazırız."

"Monza'da kendi açımızdan acı-tatlı bir yarış hafta sonu vardı ve Valtteri olağanüstü bir performans sergileyip, güçlü bir sonuç elde etti. Fakat Lewis ile galibiyet için savaşma potansiyeline sahip olduğumuz için, biraz puan kaybettiğimizi hissettik."

"Öte yandan W12'nin rekabetçi görünmesi harika ve artık bitime sadece sekiz yarış kaldığı için, deneyimlerimizi kullanmalı ve başarılı olmamızı sağlayacak tüm detaylara ve iş akışlarına maksimum özen göstermeliyiz."

"Rusya'da yeniden piste çıkmamız için sabırsızlanıyorum. Yıllardır bizim için iyi bir pist oldu ve her iki sürücümüz de Sochi'de şimdiye kadar harika sonuçlar elde etti. Rusya'daki başarı çizgimizi devam ettirebilmemizi umuyoruz fakat bu yıl her şeyin farklı olacağını da biliyoruz. Bu sebeple bir başka yoğun hafta sonuyla daha karşı karşıya olacağız."

"Sochi'de ilk antrenman seansından itibaren güçlü bir hafta sonu geçirmeye ve ardından seansta seansa üzerine koyarak devam etmeye çalışacağız. Lewis bu sezon Formula 1 kariyerinde 10. kez şampiyonluk mücadelesine giriyor ve önümüzdeki sekiz yarış için tamamen hedeflerine odaklanmış durumda. Valtteri da Monza'da gösterdiği üzere her zamankinden daha iyi sürüyor ve her hafta sonu tam gaz gidecek."

"Takım şu anda sakin ve odaklanmış görünüyor çünkü en çok şampiyonluk için savaştığımız, sezonun son kısmından keyif alıyoruz."

Biletler
paylaşım
yorumlar
Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"

Önceki haber

Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

"Mercedes, motor gücünü sonuna kadar açacak"

16 s
2
Formula 1

Perez: "Rusya GP'nin favorisi Mercedes olacak"

13 s
3
Formula 1

Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım"

12 s
4
Formula 1

Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"

10 dk
5
Formula 1

Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"

13 s
Son Haberler
Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"
F1

Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"

10dk
Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"
F1

Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"

37dk
Albon, Williams'ı neden F1'e dönüşünde ilk tercih olarak gördüğünü açıkladı
F1

Albon, Williams'ı neden F1'e dönüşünde ilk tercih olarak gördüğünü açıkladı

1 s
Mazepin: "Yeni şasi, tempomu büyük oranda artırmamı sağladı"
F1

Mazepin: "Yeni şasi, tempomu büyük oranda artırmamı sağladı"

1 s
Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım"
F1

Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım"

12 s
Son Videolar
Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar 03:53
Formula 1
18 Eyl 2021

Grand Prix Greats – 2021 İtalya GP'den en iyi fotoğraflar

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey 09:33
Formula 1
17 Eyl 2021

F1: Monza'da öğrendiğimiz 6 önemli şey

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi 11:28
Formula 1
16 Eyl 2021

Mercedes'in 2021 F1 İtalya GP yarış değerlendirmesi

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor 02:45
Formula 1
16 Eyl 2021

Will Buxton, F1 İtalya GP'yi değerlendiriyor

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar 01:08
Formula 1
15 Eyl 2021

F1'de aldıkları galibiyetler arasında en çok süre geçen takımlar

Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım" Rusya GP
Formula 1

Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım"

Perez: "Rusya GP'nin favorisi Mercedes olacak" Rusya GP
Formula 1

Perez: "Rusya GP'nin favorisi Mercedes olacak"

Verstappen: "Bugün bile Monza kazasının bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum" Rusya GP
Formula 1

Verstappen: "Bugün bile Monza kazasının bir yarış olayı olduğunu düşünüyorum"

Çok Okunanlar Bugün

"Mercedes, motor gücünü sonuna kadar açacak"
Formula 1 Formula 1

"Mercedes, motor gücünü sonuna kadar açacak"

Perez: "Rusya GP'nin favorisi Mercedes olacak"
Formula 1 Formula 1

Perez: "Rusya GP'nin favorisi Mercedes olacak"

Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım"
Formula 1 Formula 1

Alonso: "Kalan yarışlarda elimden geldiğince zorlayacağım"

Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"

Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"
Formula 1 Formula 1

Berger: "Hamilton - Verstappen savaşı, tam olarak F1'in ihtiyaç duyduğu şeydi"

Brown: "Monza, motor sporlarındaki en gururlu günümdü"
Formula 1 Formula 1

Brown: "Monza, motor sporlarındaki en gururlu günümdü"

Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor
Formula 1 Formula 1

Leclerc, 2022 için Ferrari'ye güveniyor

Son Haberler

Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"

Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Kubica ile takım arkadaşı olmak, aydınlatıcı bir tecrübeydi"

Albon, Williams'ı neden F1'e dönüşünde ilk tercih olarak gördüğünü açıkladı
Formula 1 Formula 1

Albon, Williams'ı neden F1'e dönüşünde ilk tercih olarak gördüğünü açıkladı

Mazepin: "Yeni şasi, tempomu büyük oranda artırmamı sağladı"
Formula 1 Formula 1

Mazepin: "Yeni şasi, tempomu büyük oranda artırmamı sağladı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.