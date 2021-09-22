Wolff: "Rusya'daki başarımızı devam ettirmek istiyoruz"

Mercedes, 2014 yılından bu yana yapılan yedi Rusya GP'nin hepsini kazandı ve Sochi pistinin genel olarak "Mercedes'in kalelerinden birisi" olduğu düşünülüyor.

Monza'da Lewis Hamilton'ın yarış dışı kalmasıyla hayal kırıklığı yaşadıklarını söyleyen Toto Wolff, Sochi'de ise iyi bir sonuç almayı umduklarını belirtti.

Wolff, "Yorucu ve yoğun geçen üç yarıştan sonra bataryalarımızı yeniden doldurduk ve artık sıradaki yarışlara hazırız."

"Monza'da kendi açımızdan acı-tatlı bir yarış hafta sonu vardı ve Valtteri olağanüstü bir performans sergileyip, güçlü bir sonuç elde etti. Fakat Lewis ile galibiyet için savaşma potansiyeline sahip olduğumuz için, biraz puan kaybettiğimizi hissettik."

"Öte yandan W12'nin rekabetçi görünmesi harika ve artık bitime sadece sekiz yarış kaldığı için, deneyimlerimizi kullanmalı ve başarılı olmamızı sağlayacak tüm detaylara ve iş akışlarına maksimum özen göstermeliyiz."

"Rusya'da yeniden piste çıkmamız için sabırsızlanıyorum. Yıllardır bizim için iyi bir pist oldu ve her iki sürücümüz de Sochi'de şimdiye kadar harika sonuçlar elde etti. Rusya'daki başarı çizgimizi devam ettirebilmemizi umuyoruz fakat bu yıl her şeyin farklı olacağını da biliyoruz. Bu sebeple bir başka yoğun hafta sonuyla daha karşı karşıya olacağız."

"Sochi'de ilk antrenman seansından itibaren güçlü bir hafta sonu geçirmeye ve ardından seansta seansa üzerine koyarak devam etmeye çalışacağız. Lewis bu sezon Formula 1 kariyerinde 10. kez şampiyonluk mücadelesine giriyor ve önümüzdeki sekiz yarış için tamamen hedeflerine odaklanmış durumda. Valtteri da Monza'da gösterdiği üzere her zamankinden daha iyi sürüyor ve her hafta sonu tam gaz gidecek."

"Takım şu anda sakin ve odaklanmış görünüyor çünkü en çok şampiyonluk için savaştığımız, sezonun son kısmından keyif alıyoruz."