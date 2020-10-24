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Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Russell'ın Williams'taki geleceği, Mercedes'in elinde değil"

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Wolff: "Russell'ın Williams'taki geleceği, Mercedes'in elinde değil"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Abdullah Çelik

Mercedes'in takım patronu Toto Wolff, destekledikleri George Russell'ın Williams'taki geleceğinin artık kendi ellerinde olmadığını söyledi.

Williams, Temmuz ayında yaptığı açıklamada Russell'ın 2021'de art arda 3. sene takımda olacağını ve Nicholas Latifi ile birlikte yarışacaklarını doğrulamıştı.

Ancak takımın Dorilton Capital'e satılmasının ardından pilot kadrosunun değişebileceği iddiaları gündeme geldi. Özellikle Racing Point'le yollarını ayıracak olan Sergio Perez'in sahip olduğu sponsorluk desteğiyle çok güçlü bir aday olduğu düşünülüyor.

Russell, geleceğine dair endişeli olmadığını, bu konuda Mercedes'e güvendiğini söylemişti.

Williams'ın geçici takım patronu Simon Roberts ise Cuma günü yaptığı açıklamada kendileri için değişen bir şeyin olmadığını söyledi ancak pilotların takımda kalacağını doğrulamaktan kaçındı.

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Wolff, "Günün sonunda bu, Williams'ın kararı olacak. George'un neler yapabileceğini biliyoruz. O, geleceğin yıldızı ve hâlâ sıralamalarda takım arkadaşları tarafından mağlup edilebilmiş değil."

"Bazen rekabetçi olmayan aracıyla neler yapabileceğini gösteriyor. Onun, takımına büyük bir değer kattığını düşünüyorum."

"Ancak ortada bir de finansal gerçek var ve bu konuda yorum yapamam."

"Bundan böyle ne yapmak istediklerine takımın yeni sahipleri ve Simon birlikte karar verecekler." dedi.

 

Russell'ın Williams'a getirdiği herhangi bir sponsor bulunmuyor. Ancak Latifi ve takımla adı anılan Perez'in destekleri bulunuyor.

Perez, Perşembe günü yaptığı açıklamada yakında bir gelişme olmasını beklediğini söyledi ancak o takımın Williams olup olmadığını belirtmedi.

Wolff, kendilerinin Williams ile Russell'ın geleceğine dair görüştüklerini kabul etti.

Wolff, "Evet, George'un durumunu anlamak için onlarla görüştük. Ancak günün sonunda, söylediğim gibi bu onların kararı olacak." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar George Russell
Takımlar Mercedes , Williams
Editör Luke Smith

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