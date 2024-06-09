Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Kanada GP

Wolff: "Russell'ın turu harikaydı"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında Mercedes'e uzun zamandır beklenen pol pozisyonunu getiren George Russell'ın turu hakkında konuştu.

Neva Ünsaldı
Güncel:
Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG

Fotoğraf: Shameem Fahath

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sky Sports F1'e George Russell’ın aldığı pol pozisyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Wolff, Kanada Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak olan Russell’ın turu hakkında şunları söyledi:

"Öncelikle, yarın hakkında konuşamazsınız. Pol pozisyonundayız ve bu harika. Russell’ın turu harikaydı.”

"Bir süredir söylediğimiz gibi, doğru yönde ilerliyoruz. Son birkaç yarışta, bazıları diğerlerinden daha görünür olan birçok küçük parça getirdik, ancak kesinlikle daha yüksek performanslı bir araca doğru ilerliyoruz.”

The Mercedes AMG pit crew do a pit stop on George Russell, Mercedes F1 W15

The Mercedes AMG pit crew do a pit stop on George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images

"Formula 1'de, çift difüzör sistemi dışında büyük fark yaratan tek bir parça asla olamaz.”

"Dün eski kanatla yarışıyorduk ve aslında tüm koşullarda çok rekabetçiydik. Yani gelişimimiz zemine gelen parçalar, gövde üzerindeki ve altındaki küçük parçalar ve tabii ki daha görünür olan ön kanatla ilgili."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Leclerc: "Sonuçlar bizim için şok edici"
Sonraki haber Alonso: "Start için iyi bir pozisyondayız"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Marko: "Perez'in durumu tamemen psikolojik"

Marko: "Perez'in durumu tamemen psikolojik"

Formula 1
Kanada GP
Marko: "Perez'in durumu tamemen psikolojik"
Leclerc: "Sonuçlar bizim için şok edici"

Leclerc: "Sonuçlar bizim için şok edici"

Formula 1
Kanada GP
Leclerc: "Sonuçlar bizim için şok edici"
Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"

Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"

Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Sıralamadan önce bana sorulsaydı ikinciliği kabul ederdim"
George Russell
Daha fazlası
George Russell
Russell, 2026 araçlarının "çılgın" maksimum hızları hakkında endişeli

Russell, 2026 araçlarının "çılgın" maksimum hızları hakkında endişeli

Formula 1
Kanada GP
Russell, 2026 araçlarının "çılgın" maksimum hızları hakkında endişeli
Russell: "Verstappen, 2026'da F1'e ara verebilir"

Russell: "Verstappen, 2026'da F1'e ara verebilir"

Formula 1
Russell: "Verstappen, 2026'da F1'e ara verebilir"
Russell: “Monako bizim için dönüm noktası olabilir”

Russell: “Monako bizim için dönüm noktası olabilir”

Formula 1
Monako GP
Russell: “Monako bizim için dönüm noktası olabilir”
Mercedes
Daha fazlası
Mercedes
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş

Formula 1
Ferrari ve Mercedes, Red Bull'un "süspansiyon çözümünü" kullanıyormuş
Mercedes, Schumacher ve Antonelli ile yeni bir test daha yapacak

Mercedes, Schumacher ve Antonelli ile yeni bir test daha yapacak

Formula 1
Mercedes, Schumacher ve Antonelli ile yeni bir test daha yapacak
Mercedes, son güncellemesiyle ön kanadındaki ince parçadan vazgeçti

Mercedes, son güncellemesiyle ön kanadındaki ince parçadan vazgeçti

Formula 1
Monako GP
Mercedes, son güncellemesiyle ön kanadındaki ince parçadan vazgeçti

Son Haberler

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"

F1 Formula 1
Kanada GP
Verstappen: "Pole pozisyonunda olmayı hak etmedik"
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"

F1 Formula 1
Kanada GP
Alonso: "Ferrari Monako'dan sonra şampiyon gibiydi, şimdi Q3'e kalamadı"
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor

F1 Formula 1
Kanada GP
Leclerc araçta neler olduğunu merak ediyor
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

F1 Formula 1
Kanada GP
Russell: "Hamilton'ın verileri gelişmeme yardım etti"

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye