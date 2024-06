Wolff: "Russell'ın turu harikaydı"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sky Sports F1'e George Russell’ın aldığı pol pozisyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Wolff, Kanada Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak olan Russell’ın turu hakkında şunları söyledi:

"Öncelikle, yarın hakkında konuşamazsınız. Pol pozisyonundayız ve bu harika. Russell’ın turu harikaydı.”

"Bir süredir söylediğimiz gibi, doğru yönde ilerliyoruz. Son birkaç yarışta, bazıları diğerlerinden daha görünür olan birçok küçük parça getirdik, ancak kesinlikle daha yüksek performanslı bir araca doğru ilerliyoruz.”

The Mercedes AMG pit crew do a pit stop on George Russell, Mercedes F1 W15

Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images