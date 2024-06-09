Wolff: "Russell'ın turu harikaydı"
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Kanada Grand Prix'si sıralama turlarında Mercedes'e uzun zamandır beklenen pol pozisyonunu getiren George Russell'ın turu hakkında konuştu.
Fotoğraf: Shameem Fahath
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Sky Sports F1'e George Russell’ın aldığı pol pozisyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Wolff, Kanada Grand Prix'sine ilk sıradan başlayacak olan Russell’ın turu hakkında şunları söyledi:
"Öncelikle, yarın hakkında konuşamazsınız. Pol pozisyonundayız ve bu harika. Russell’ın turu harikaydı.”
"Bir süredir söylediğimiz gibi, doğru yönde ilerliyoruz. Son birkaç yarışta, bazıları diğerlerinden daha görünür olan birçok küçük parça getirdik, ancak kesinlikle daha yüksek performanslı bir araca doğru ilerliyoruz.”
The Mercedes AMG pit crew do a pit stop on George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Patrick Vinet / Motorsport Images
"Formula 1'de, çift difüzör sistemi dışında büyük fark yaratan tek bir parça asla olamaz.”
"Dün eski kanatla yarışıyorduk ve aslında tüm koşullarda çok rekabetçiydik. Yani gelişimimiz zemine gelen parçalar, gövde üzerindeki ve altındaki küçük parçalar ve tabii ki daha görünür olan ön kanatla ilgili."
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