Wolff: "Russell'ın performansından çok memnunuz"

Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Mercedes, İngiliz pilotun yerine George Russell'ı geçirme kararı almıştı.

İngiliz pilot, son iki yıldır Williams'la yarışsa bile Mercedes'in genç sürücü programında yer alıyor ve gelecekte Alman ekibe geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Williams ve Mercedes araçları birbirlerinden çok farklılar ve araç Russell'ın vücut ölçülerine göre tasarlanmadı. Bu yüzden Russell için kolay bir hafta sonu olması beklenmiyordu.

Ancak İngiliz pilot, sıralama turlarında neredeyse hiç bilmediği bir araçla takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın sadece 0.026 saniye ardında ikinci oldu.

Bu performans, Mercedes patronu Toto Wolff tarafından da övgüyle karşılandı.

Wolff sözlerine Mercedes'in 1-2 olmasını değerlendirerek başladı: "Kabul etmeliyim ki sonuçlar çok iyi. Yine ilk çizgiyi almayı başardık. Turun bir dakikanın altında sürdüğü bu pistte, sıralama turlarının çok yakın olacağı belliydi. Farklar minimumdu, ilk üç 0.056 saniye içinde dizildi ve sürücülerimizin çalışma şeklinden çok memnunum."

"Russell'a gelirsek, şimdi durum çok ilginç çünkü Lewis ve George çok farklı. Lewis uzun süredir ekibimizde yer alan bir sürücü, çok tecrübeli ve sakin. George da sakin, ama aynı zamanda çok daha konuşkan... Yine de işini çok ciddiye alıyor."

"Boyu nedeniyle kokpitte daha sıkışık olmasına rağmen araca adapte olmayı başardı! Bize katıldığı koşullar ve bu hafta sonu sahip olduğumuz pist düzeninin herkes için yeni olduğu göz önüne alındığında, George harika bir performans sergiliyor, ondan çok memnunuz."

"Sıralama turlarına katılmadan önce ben ve James Wowles (Mercedes'in baş stratejisti) baskıyı azaltmak için George ile konuştuk. Ona, 'Eğer ikinci olursan bu harika bir başarı olacak. Ferrari ya da Mclaren'den birine geçilip beşinci olsan bile bu değerli bir sonuç olacak' dedim. Sanırım bu konuşma George'a yardımcı oldu."