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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"

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Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Toto Wolff, George Russell'ın bu hafta sonu göstereceği performansı, Lewis Hamilton ile yapılan yeni kontrat görüşmelerinde kullanmayacak.

Williams ile F1 kariyerine başlayan George Russell, COVID-19 testi pozitif çıkan Lewis Hamilton'ın yerine Mercedes'e geçti ve bu hafta sonu Alman üreticiyle ilk yarışına çıkacak.

Russell, Cuma günü Bahreyn'de gerçekleştirilen her iki antrenman seansını da ilk sırada tamamlamayı başarmıştı. Ancak antrenmanlardaki performansının bir önemi olmadığını söylüyordu.

Russell'ın Mercedes'e geçişi, Alman üreticinin 2021 için Hamilton'la sözleşme yenileme görüşmesi yaptığı bir dönemde geldi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, Russell'ın Mercedes ile olan bu fırsatı "en iyi şekilde kullanması" gerektiğini söyledi ve bu fırsatın, Hamilton ile Mercedes arasında yapılan görüşmelerde, Wolff tarafından kullanılabilecek bir koz olabileceğini dile getirdi.

Horner, “Toto’nun muhtemelen bunu bir yolla, şekille veya formla Lewis’in sözleşmesinin pazarlığında kullanacağına eminim."

"Nasıl olacağını görmek büyüleyici olacak ama bir başka gencin bu şansı ve fırsatı yakaladığını görmek harika." dedi.

Ancak Wolff, Russell'ın iyi formunun Hamilton'ın değerini düşürmek için koz olarak kullanılmayacağını söyledi.

Wolff, “George’un araçta bulunmasını konuştuk, Lewis’le neye sahip olduğumuzu ve onun takımla neye sahip olduğunu biliyoruz."

"Böyle bir durum, ne o ne de bizim tarafımızdan hiçbir zaman bir tür pazarlık aracı olarak kullanılmayacak."

"Bu, her iki yönde de gelişebilir ve ben onun kim olduğuna, nasıl sürdüğüne ve gösterdiği performansa çok saygı duyuyorum.

"Bu hafta sonu veya sonrasında göreceğimiz şeylerin görüşmelerimiz üzerinde hiçbir etkisi olmayacak." dedi.

Mercedes, mevcut durumdan ötürü Hamilton'la olan görüşmeleri erteledi.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Pilotlar George Russell , Lewis Hamilton
Takımlar Mercedes
Editör Luke Smith

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