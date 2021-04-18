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Formula 1 / Haberler

Wolff: ''Russell'ın öğrenecek çok şeyi var''

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Betim Aker

Toto Wolff, George Russell’ın, Valtteri Bottas’la geçirdiği kazadan sonra öğrenmesi gereken çok şey olduğunu söyledi.

Wolff: ''Russell'ın öğrenecek çok şeyi var''

Williams sürücüsü Russell, bugün gerçekleştirilen Emilia Romagna Grand Prix’sinde Bottas’la çarpıştı ve ikili büyük bir kazaya neden oldu.

Bu kaza sonrasında ikilinin araçlarından kopan parçalar pistin her yerine yayılmıştı ve seans kırmızı bayrak sonrasında durduruldu. Bottas ve Russell ise birbirlerini suçlayarak, kızgın tepkiler verdiler.

Mercedes takım patronu Wolff, hayatta hiçbir durumda bir tarafın tamamen haklı olmayacağını söylese de, Mercedes sürücü programı üyesi Russell’ın bu hareketi neden yaptığını sorguladığını ekledi.

Wolff, ‘’Bu olaylar yaşanmamalıydı. Valtteri ilk 30 turda kötüydü ve o pozisyonda olmamalıydı. Ancak, pistin de kurumaya başladığını göz önünde bulundurursak, George da bu manevrayı yapmamalıydı.’’

‘’Bu risk almak anlamına geliyordu ve onun önündeki araç Mercedes’ti. Genç sürücüler gelişirken, küresel perspektiflerini kaybetmemeliler. Yani, [Russell’ın] öğrenmesi gereken daha çok şey var.’’ dedi.

Russell, 2017’den beri Mercedes’in genç sürücü programının bir parçası ve Mercedes’in gelecekteki sürücülerinden biri olarak görülüyor.

Wolff, bir Mercedes’e karşı yarışan Russell’ın durumu daha farklı idare etmesi gerektiğini ekledi.

‘’Önünüzdekinin Mercedes olduğunu ve pistin ıslak olduğunu görmelisiniz çünkü bu bir geçiş riski taşıyor.’’

‘’Pist kuruyordu ve ihtimaller onun aleyhineydi. Onun [Russell’ın] bize bir şeyler kanıtlamaya çalışmasını istemiyorum çünkü Valtteri’yi beş yıldır tanıyorum ve Valtteri’nin bize kendini kanıtlamaya çalışmadığını söyleyebilirim.’’ diye ekledi.

Bu kazanın ardından Russell, Bottas’ın neden dokuzunculuk için savaşırken bu hamleyi yaptığını anlamadığını ve belki de Fin pilotun karşısında başkası olsaydı bu hamleyi yapmayacağını dile getirdi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Wolff, bunun kesinlikle ‘’saçmalık’’ olduğunu dile getirdi.

‘’Bu durum bizim için kesinlikle eğlendirici değil. Bu, büyük bir darbeydi. Aracımız, bütçe kısıtlamaları varken, neredeyse paramparça oldu. Yüksek ihtimalle, bu olay yapabileceğimiz güncellemeleri de sınırlandıracak.’’

"Orada doğrudan bir temas yokken yağmurlu alana çıktığı için iki aracın birden kaza yapması, görmeyi umduğumuz şey değildi."
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Takımlar Mercedes , Williams
Editör Luke Smith

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