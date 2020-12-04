Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Mercedes, bu hafta sonu yarışması için Williams pilotu Russell'la anlaştı.

Russell, W11 ile ilk seansında takım arkadaşı Valtteri Bottas'ın 0.3 sn önünde en hızlı isim olmayı başardı.

Bu büyük bir yankı uyandırırken Wolff, sakin olunması gerektiğini söyledi.

Wolff, "Herkesin sakin olması gerekiyor çünkü bu yeni ve kısa pistte ilk seanstı."

"O gerçekten sağlam bir iş çıkardı. Tek turda ondan beklediğimiz şeyi yaptı."

"Uzun sürüşler her araçla zordur. Valtteri, seansın henüz başında sorun yaşadığı için bu konuda kıyaslama yapmak zor."

"Yine de George'un yaptıklarından mutlu olduğumu söyleyebilirim. Ondan beklediğimiz şeyi yaptı." dedi.

Russell, 2016 sezonundan bu yana Mercedes pilot programının bir parçası ve Mercedes programında yer alıp takım adına yarışan ilk pilot.

Britanyalı pilot Williams ile geçirdiği iki sezon boyunca henüz hiç puan kazanamadı ancak daha öncesinde Formula 2 ve GP3'te şampiyon oldu.

Wolff, Russell'ın zihinsel yaklaşımı ve yeteneği nedeniyle üst sıralar için mücadele edebileceği araca oturduğunda sorun yaşamadığını söyledi.

Wolff, "O genellikle sakin birisi. O telsizden sürekli sohbet eder ancak toplantılarda ve aracı sürerken çok sakin, odaklanmış olur."

"Onun yarış rekorları, GP3 ve F2'yi çaylak yıllarında kazanması ve küçüklüğünden beri gösterdiği olgunluk öne çıkıyor."

"15 - 16 yaşındayken ofisime siyah takım elbise ve siyah kravat giyip geldiğini, Mercedes'in neden onu desteklemesi gerektiğini anlatan powerpoint sunumu hazırladığını hatırlıyorum. Yaşına göre çok olgundu."

"Bu kadar yüksek seviyede baskılı bir ortamda araca binip bunları yapması onun kişiliğine uyuyor."

"Şimdilik ayaklarımız yere bassın, henüz 1. seans geride kaldı. Henüz neler olduğunu konuşmadık. Henüz yarışa çıkmadı." dedi.