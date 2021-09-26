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Formula 1 / Rusya GP Haberler

Wolff: "Russell'ın ilk turda liderliği alması sürpriz olmaz"

Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Toto Wolff, Mercedes'in genç yeteneği George Russell, sıralama turlarında çok iyi bir iş yaptığını ve yarışın başlangıcında liderliği alırsa da şaşırmayacağını söyledi.

Wolff: "Russell'ın ilk turda liderliği alması sürpriz olmaz"

Geçen ay Spa'da gerçekleştirilen yarışta ikinci olan Williams pilotu Russell, cumartesi günkü Sochi sıralama turlarında yine harikalar yarattı ve ıslak zeminde etkileyici bir üçüncülük aldı.

Gösterdiği güçlü performanslarla 2022 Mercedes koltuğunu kapan Russell, aynı formu sürdürmeye devam ediyor.

Russell, yarışa, gelecek yılki takım arkadaşı Hamilton'la yan yana başlayacak ve ikinci çizgi, uzun düzlük nedeniyle yarışa başlamak için en ideal yer.

Sözlerine Hamilton'ın pozisyonunu değerlendirerek başlayan Mercedes patronu Wolff, ikinci viraja kadarki uzun bölüm ve aracın düzlüklerdeki hızı sayesinde dördüncü sıranın İngiliz pilot için en kötü başlangıç pozisyonu olmadığını söyledi.

Wolff, "Muhtemelen yarışın başlangıcı için olabilecek en iyi pozisyon üçüncü sıra."

"Bunu geçen yıl ve önceki yıllarda gördük. Bu açıdan dördüncülük bizim için bir felaket değil. Tam tersine fırsat bile olabilir." dedi.

Sonrasında Russell'ın performansı ve üçüncü sıradan başlaması hakkında konuşan Wolff, İngiliz pilotun ilk turda liderliği alabileceğini söyledi.

Wolff, "George 2. virajdan sonra yarışın yeni lideri olursa şaşırmam. Seyretmesi son derece eğlenceli olacak.

"Russell bugün gerçekten güçlü bir performans gösterdi. Yumuşak lastiklere geçiş için pite giren ilk kişi olarak büyük bir risk aldı. Fakat normal şartlarda muhtemelen sekizinci veya dokuzuncu sırayı alacakları için, Williams ve George açısından yapılması gereken doğru şey buydu."

"Yine de böyle şeyleri değerlendirmeniz gerekiyor ve o da tam olarak öyle yaptı." dedi.

Wolff ayrıca, Valtteri Bottas'ın grid cezası almasından önce yaptığı açıklamada, Fin pilotun iyi bir sonuç alabileceğini belirtti.

Wolff, "Valtteri'nin dünkü temposu harikaydı. Sert lastikle yapılan uzun sürüşlerde en iyi tempo ondaydı. Ondan iyi bir sonuç almasını bekliyorum." dedi. dedi.

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