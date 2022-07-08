Wolff: "Russell'ın gösterdiği karakterden ötürü gurur duyuyoruz"

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Silverstone hafta sonu, Mercedes'in tüm duyguları yoğun bir şekilde yaşadığı bir hafta sonuydu. Lewis Hamilton tarafında sevinç vardı, bu sezon dönem dönem formsuz olduğu öne sürülen yedi kez dünya şampiyonu, galibiyet mücadelesi verdiği yarıştan podyumla ayrılmayı başardı. George Russell tarafında ise hayal kırıklığı hakimdi. Sıralama turlarını sekizinci bitiren Russell, startta da yavaş kalmış, hemen sonrasında da daha ilk viraja gelmeden Pierre Gasly ve Guanyu Zhou ile çarpışarak yarış dışı kalmıştı. Kazanın ardından Zhou'nun aracı takla attı ve çakılları ters geçtikten sonra bariyerlere çarpıp bir takla daha atmasıyla ancak durabildi. Yarış kırmızı bayrakla durdurulurken, Russell yarışa dönme imkanı bulunmasına rağmen aracından indi ve Zhou'nun aracına doğru koştu. Her ne kadar Russell'ın "tüm yarışlardan puan alma", "tüm yarışlarda damalı bayrağa ulaşma" ve "tüm yarışlarda ilk beşe girme" serileri son bulsa da, Toto Wolff pilotunu ortaya koyduğu karakterden ötürü tebrik ediyor.

RacingNews365'in haberine göre Wolff, "Silverstone'da inanılmaz bir desteğe sahiptik ve genel olarak rekabetçiydik, muhteşem bir hafta sonuydu." "Bu, araca güncellemeler getirmek için yapılan tüm sıkı çalışmanın ve mevcut paketimizin güçlü yönlerini ortaya çıkaran bir pistin birleşimi sonucu ortaya çıktı." "Lewis destansı bir mücadele ortaya koydu, mükemmel bir yarış çıkardı. Her şey daha farklı gelişseydi daha iyi bir sonuç mümkün olabilirdi." "George ise sekizincilikten daha iyi bir sonuç elde edecek hıza sahipti. Yarışamaması utanç vericiydi, ancak olaydan sonra gösterdiği karakterle gurur duyuyoruz." dedi.

George Russell, Mercedes-AMG, assists marshals in extracting Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, from his car Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Silverstone'dan bir hafta sonra Formula 1, Mercedes'in geçmişte pek iyi sonuçlar elde ettiği bir pist olmayan Spielberg'e gidiyor. Oldukça yüksek rakımda bulunan ve engebeli bir yapıya sahip olan pistin bir kez daha Mercedes'e pek de uygun olmaması bekleniyor.

Kendi beklentileri hakkında konuşan Wolff, "Avusturya'ya geri dönmeyi dört gözle bekliyorum: bu benim ev yarışım ve güzel anılarla dolu bir yer."

"Silverstone'dan çok farklı bir pist ve geçmişte bize her zaman uymayan bir pist, ancak Spielberg'e son geldiğimizden beri araçlar büyük ölçüde değişti."

"Başımızı öne eğeceğiz ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Umarım Silverstone'daki ivmeyi koruyabiliriz." dedi.