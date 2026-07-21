Wolff, Russell'ın gizemli motor sorunuyla ilgili detayları açıkladı: "Spa'da yeni bir problem yaşadık"

George Russell, Spa-Francorchamps hafta sonu boyunca özellikle düzlük hızından şikâyet etmişti. Britanyalı pilot, sıralama turlarında son sektörde takım arkadaşı Kimi Antonelli'ye kıyasla yaklaşık 0.4 saniye kaybetmişti.

Yarışın ilk turunda ise Russell, 1. virajın çıkışında aniden elektrik gücü desteğini kaybetti. Bunun sonucunda Kemmel Düzlüğü'nde rakipleri tarafından kolayca geçildi ve Les Combes'da Lewis Hamilton ile temas yaşayarak yarış dışı kaldı.

Hafta sonu boyunca Russell'ın yaşadığı sorunlarla ilgili konuşan Toto Wolff, Spa'da ilk olarak motorla ilgili bir problem tespit ettiklerini söyledi.

"George'un hafta sonu boyunca yaşadığı sorunla ilgili olarak motorda kesinlikle tespit ettiğimiz bir problem vardı. Bu nedenle 18. viraja gelirken kullanabileceği elektrik enerjisi daha azdı."

"Bunu Spa'da fark etmiş olmamız iyi oldu. Çünkü Budapeşte gibi enerji yönetiminin daha az kritik olduğu bir pistte bunu tespit etmek çok daha zor olurdu."

"Bu elbette durumu onun için daha iyi hale getirmedi. Ama bu sorun, sıralama turlarında Kimi'ye kaybettiği farkın yaklaşık yarısını, hatta biraz daha fazlasını açıklıyor."

George Russell, Mercedes Fotoğraf: Marc Fleury

Wolff, yarışın ilk turunda yaşanan güç kaybının ise Russell'a özgü olmadığını ve Mercedes güç ünitesi kullanan sekiz aracın tamamını etkilediğini açıkladı.

"Yarışta tüm Mercedes motorlarında 1. viraj çıkışında enerji eksikliği yaşandı."

"Bu sadece George'u etkilemedi. Onda etkisi Kimi'ye göre daha fazlaydı ama Kimi de aynı sorunu belli ölçüde yaşadı."

"George'un Lewis ile yaşadığı kaza hem pilotlar hem de takımlar şampiyonası açısından puan kaybına neden olduğu için gerçekten talihsizdi."

Wolff, yarışın ilk turunda yaşanan güç kaybının Russell'ın hafta sonu boyunca şikâyet ettiği problemle bağlantılı olmadığını da vurguladı.

"Bu tamamen yeni bir problemdi."

"Simülatörde bunu tespit etmemiz mümkün değildi çünkü özellikle aramadığınız sürece ortaya çıkmıyor. Dolayısıyla bizim için de yeni bir sorundu."

"Bunun sonucu olarak turun başında daha fazla elektrik enerjisi kullanabiliyor ancak turun sonunda daha az enerjiye sahip oluyordu."

"Optimizasyon açısından bu bir dezavantaj oluşturuyordu."

"Hesaplamalarımıza göre sıralama modu sırasında bu sorun yaklaşık 0.2-0.3 saniyelik zaman kaybına neden oluyordu. Yarış tempolarında ise etkisi çok daha küçüktü."