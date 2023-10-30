Prime'a abone ol
Formula 1 Mexico City GP
Haberler

Wolff: "Russell'ı bitiren şey, atak yaparken geri çekilmesiydi"

McLaren pit duvarının Lando Norris'i George Russell'ın 'ya hep ya hiç' zihniyeti konusunda uyarmasının ardından Toto Wolff, McLaren'ın Norris'e "Kaza yapma, o puanlara ihtiyacımız var" mesajı verdiğini tahmin ediyor.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
Yayın tarihi
Carlos Sainz, Ferrari SF-23 George Russell, Mercedes F1 W14

Pazar günkü Meksika Grand Prix'sine Russell sekizinci sırada başlarken, Norris on yedinci sıradan başladı. Ancak Norris, 71 tur boyunca vatandaşından daha iyi bir tempoya sahipti ve sonunda yarışı Russell'ın önünde beşinci sırada bitirdi.

Yarış esnasında McLaren pit duvarından Norris'e "Russell'ın nasıl biri olduğunu biliyoruz, ya hep ya hiç. Bu yüzden ona karşı sabırlı olmalısın." şeklinde bir mesaj iletilmişti.

Norris Russell'a atak yapmaya çalışırken Russell, McLaren pilotunun atağını engellemeye çalıştığı için viraja fazla derinden girdi. 

Bu da Norris'e atak için bir şans verdi. Norris, Russell'ı geçtikten sonra yerini sağlamlaştırmayı başardı.

İlginizi Çekebilir:

Wolff'e bu telsiz mesaj hakkındaki düşünceleri soruldu.

Wolff, "Bence bu ikili muhtemelen hayatları boyunca yüzlerce kez böyle bir yarış olayı yaşamışlardır, dolayısıyla ne yapacaklarını biliyorlardır."

"Bence bu daha çok 'kaza yapmayın, bu puanlara ihtiyacımız var' gibi bir mesajdı." dedi.

Takım patronu, Russell'ın Pazar günkü çabalarının lastik sorunları nedeniyle sekteye uğradığına inanıyor. Çünkü Britanyalı, Carlos Sainz'i yakalamaya başladıktan sonra lastikleri aşırı ısınınca geri çekilmek zorunda kalmıştı.

"Bence George'a ne olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü Sainz'ın arkasında çok güçlü bir şekilde ilerliyordu; tabii Lewis de aynı şekilde."

"Muhtemelen George'u bitiren şey, [Sainz'a] atak yapacakken geri çekilmesiydi. Tabii ki lastiklerdeki performans düşüşü de bir başka teorimiz."

George Russell, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, engineers

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

George Russell, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, engineers

Russell ise yaşadığı sorunlardan lastikleri sorumlu tuttu.

Russell, "Hafta sonunun hikayesi: Lastikler."

"Gerçekten sinir bozucuydu çünkü kırmızı bayraktan sonra kendimi harika hissediyordum."

"Carlos'un hemen arkasındaydım, geçiş yapamadım ve geri çekilmek zorunda kaldım. Frenlerim aşırı ısınıyordu ve sonuna kadar gidemeyeceğimizden endişe ediyorduk."

"Geri çekilir çekilmez lastiklerimdeki tüm sıcaklığı kaybettim ve yol tutuşunu geri kazanamadım. Bu yarış adeta bitiş çizgisine kadar hayatta kalmak gibiydi, altıncı sırada bitirdiğim için şanslıydım." dedi.

paylaşım
yorumlar
Önceki haber Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş
Sonraki haber Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Horner: "Ricciardo bu hafta sonu olağanüstü bir performansa sahipti"

Horner: "Ricciardo bu hafta sonu olağanüstü bir performansa sahipti"

Formula 1
Mexico City GP

Horner: "Ricciardo bu hafta sonu olağanüstü bir performansa sahipti" Horner: "Ricciardo bu hafta sonu olağanüstü bir performansa sahipti"

Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen"

Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen"

Formula 1
Mexico City GP

Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen" Antonio Perez: "Marko, Checo'nun sahip olabileceği en iyi öğretmen"

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

Formula 1
Mexico City GP

Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş Magnussen'in kazasını 'aşırı ısınan frenler' tetiklemiş

George Russell
Daha fazlası
George Russell
Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü”

Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü”

Formula 1
Mexico City GP

Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü” Russell: “İstikrar açısından Mercedes için ‘inişli ve çıkışlı’ bir gündü”

Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış

Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış

Formula 1
Mexico City GP

Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış Russell, Amerika'da yakıt tasarrufu yaptığı için yavaş kalmış

Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Formula 1

Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız” Wolff: “Pilotlarımızın arasındaki gerginlik benim garajda olmayışımla alakasız”

Son Haberler

Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak"

Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak"

F1 Formula 1
Mexico City GP

Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak" Marko: "Daha kaç kez söyleyeceğim? Perez takımda kalacak"

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

F1 Formula 1
Mexico City GP

Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı

Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam"

Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam"

SBK World Superbike
Jerez

Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam" Bautista rest çekti: "Motosikletim ağırlık ekledikten sonra tehlikeli hissettirirse yarışmam"

Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

F1 Formula 1
Mexico City GP

Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş Tsunoda ile yaşadığı temas Piastri'nin yarışını tehlikeye sokmuş

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol