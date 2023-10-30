Wolff: "Russell'ı bitiren şey, atak yaparken geri çekilmesiydi"

Pazar günkü Meksika Grand Prix'sine Russell sekizinci sırada başlarken, Norris on yedinci sıradan başladı. Ancak Norris, 71 tur boyunca vatandaşından daha iyi bir tempoya sahipti ve sonunda yarışı Russell'ın önünde beşinci sırada bitirdi.

Yarış esnasında McLaren pit duvarından Norris'e "Russell'ın nasıl biri olduğunu biliyoruz, ya hep ya hiç. Bu yüzden ona karşı sabırlı olmalısın." şeklinde bir mesaj iletilmişti.

Norris Russell'a atak yapmaya çalışırken Russell, McLaren pilotunun atağını engellemeye çalıştığı için viraja fazla derinden girdi.

Bu da Norris'e atak için bir şans verdi. Norris, Russell'ı geçtikten sonra yerini sağlamlaştırmayı başardı.

Wolff'e bu telsiz mesaj hakkındaki düşünceleri soruldu.

Wolff, "Bence bu ikili muhtemelen hayatları boyunca yüzlerce kez böyle bir yarış olayı yaşamışlardır, dolayısıyla ne yapacaklarını biliyorlardır."

"Bence bu daha çok 'kaza yapmayın, bu puanlara ihtiyacımız var' gibi bir mesajdı." dedi.

Takım patronu, Russell'ın Pazar günkü çabalarının lastik sorunları nedeniyle sekteye uğradığına inanıyor. Çünkü Britanyalı, Carlos Sainz'i yakalamaya başladıktan sonra lastikleri aşırı ısınınca geri çekilmek zorunda kalmıştı.

"Bence George'a ne olduğunu anlamamız gerekiyor çünkü Sainz'ın arkasında çok güçlü bir şekilde ilerliyordu; tabii Lewis de aynı şekilde."

"Muhtemelen George'u bitiren şey, [Sainz'a] atak yapacakken geri çekilmesiydi. Tabii ki lastiklerdeki performans düşüşü de bir başka teorimiz."

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images George Russell, Mercedes-AMG, with Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, engineers

Russell ise yaşadığı sorunlardan lastikleri sorumlu tuttu.

Russell, "Hafta sonunun hikayesi: Lastikler."

"Gerçekten sinir bozucuydu çünkü kırmızı bayraktan sonra kendimi harika hissediyordum."

"Carlos'un hemen arkasındaydım, geçiş yapamadım ve geri çekilmek zorunda kaldım. Frenlerim aşırı ısınıyordu ve sonuna kadar gidemeyeceğimizden endişe ediyorduk."

"Geri çekilir çekilmez lastiklerimdeki tüm sıcaklığı kaybettim ve yol tutuşunu geri kazanamadım. Bu yarış adeta bitiş çizgisine kadar hayatta kalmak gibiydi, altıncı sırada bitirdiğim için şanslıydım." dedi.