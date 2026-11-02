Formula 1 Meksika GP

Wolff, Russell'dan özür diledi: "Onu hayal kırıklığına uğrattık"

Mercedes takım patronu Toto Wolff, enerji dağıtım sisteminde yaşanan sorun nedeniyle Meksika Grand Prix'sinin startında zaman kaybeden George Russell'dan özür diledi.

Lydia Mee Zeynep Taş

Yayın tarihi: 2 Kas 2026 09:20

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Toto Wolff, Mercedes

Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images

Motorsport Silver Streak



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Sıralama turlarında Lewis Hamilton'ın yalnızca 0.009 saniye gerisinde kalarak pole pozisyonunu kaçıran George Russell, yarışa ikinci sıradan başladı ancak startta pozisyon kaybetti.

İngiliz pilot, ilk turda Red Bull'dan Isack Hadjar ile yaşadığı temas nedeniyle 10 saniye zaman cezası da aldı.

Takım arkadaşı Kimi Antonelli yarışı üçüncü sırada tamamlayarak kariyerinin ilk şampiyonluğunu elde ederken, Russell damalı bayrağı ancak altıncı sırada görebildi.

Yarışın ardından Sky Sports F1'e konuşan Toto Wolff, Russell'dan özür dileyerek sorumluluğu kabul etti.

George Russell, Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Wolff, "Bugün yine onu tamamen hayal kırıklığına uğrattık. O aşamada ne olduğunu henüz bilmiyoruz. Bence burada galibiyet için mücadele ediyordu ancak ardından yaşanan enerji eksikliği geldi ve yarışını mahvetti."

"İki pilotumuz var, tek bir pilotumuz yok. Bu yıl araç onun için bir türlü çalışmadı. Bugünkü gibi şanssızlıklar da yaşanınca onun için bunları çözmemiz gerekiyor."

"Bu, onun için gerçekten çok zor bir an. Benim görevim, şampiyonluk mücadelesi verebilmesi için ihtiyaç duyduğu ekipmanı ve desteği ona sağlamak." dedi.

Russell'ın yarışı altıncı sırada tamamlaması, şampiyonada ikincilikten dördüncülüğe gerilemesine neden oldu. Britanyalı sürücü, şu anda ikinci sıradaki Max Verstappen'in 11, üçüncü sıradaki Lewis Hamilton'ın ise dokuz puan gerisinde bulunuyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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