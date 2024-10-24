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Formula 1 Meksika GP

Wolff: "Russell'a verilen cezanın mantıklı bir açıklaması yok"

Toto Wolff, Amerika Grand Prix’sinde George Russell'a verilen ceza sonrasında FIA Başkanı Ben Sulayem'in duruma el atmasını beklediğini belirtti.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Mercedes takım patronu Toto Wolff, Amerika Grand Prix'sinde George Russell'a verilen beş saniyelik cezanın ardından, FIA'nın karar alma süreçlerindeki tutarsızlığı dile getirdi ve bu durumdan endişe duyduğunu belirtti.

Wolff, konu hakkında şunları söyledi: "Bence hakemler çok zor bir durumda."

"Elbette her zaman birileri mutlu, birileri de mutsuz olacak. Ancak hakem kararlarındaki bazı kalıpları anlamamız ve bu kararların hangi durumlarla nasıl ilişkilendirildiğini görmemiz gerekiyor."

"George'a verilen ceza, benim için mantıklı bir açıklaması olmayan bir karar."

"Yarışmayı bilen herkes bu cezanın doğru olmadığını anlayabilir."

"Eğer aynı hakemler tüm sezon boyunca görev alsaydı, pilotlar ve hakemler aynı noktada olurdu ve gerektiğinde doğru kararlar verilebilirdi."

Wolff, FIA'nın bu durumu gözden geçireceğine ve gelecekte daha tutarlı bir yaklaşım sergileyeceğine olan inancını dile getirdi.

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