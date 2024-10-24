Wolff: "Russell'a verilen cezanın mantıklı bir açıklaması yok"
Toto Wolff, Amerika Grand Prix’sinde George Russell'a verilen ceza sonrasında FIA Başkanı Ben Sulayem'in duruma el atmasını beklediğini belirtti.
Mercedes takım patronu Toto Wolff, Amerika Grand Prix'sinde George Russell'a verilen beş saniyelik cezanın ardından, FIA'nın karar alma süreçlerindeki tutarsızlığı dile getirdi ve bu durumdan endişe duyduğunu belirtti.
Wolff, konu hakkında şunları söyledi: "Bence hakemler çok zor bir durumda."
"Elbette her zaman birileri mutlu, birileri de mutsuz olacak. Ancak hakem kararlarındaki bazı kalıpları anlamamız ve bu kararların hangi durumlarla nasıl ilişkilendirildiğini görmemiz gerekiyor."
"George'a verilen ceza, benim için mantıklı bir açıklaması olmayan bir karar."
"Yarışmayı bilen herkes bu cezanın doğru olmadığını anlayabilir."
"Eğer aynı hakemler tüm sezon boyunca görev alsaydı, pilotlar ve hakemler aynı noktada olurdu ve gerektiğinde doğru kararlar verilebilirdi."
Wolff, FIA'nın bu durumu gözden geçireceğine ve gelecekte daha tutarlı bir yaklaşım sergileyeceğine olan inancını dile getirdi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Russell: "Amerika'da Norris gibi Verstappen de ceza almalıydı"
Hamilton, Russell'a yardım etmek için güncellemelerden feragat etmeyi teklif etmiş
Horner, Russell'a ilgi göstererek Wolff'u rahatsız mı etmek istiyor?
Hamilton: "Norris'in Verstappen ile yaşadıklarını 2021'de ben de yaşadım"
Hamilton, Mercedes'e veda turuna çıkacak
Mercedes, Austin'de Hamilton'ı yarışa neden pit yolundan başlatmadığını açıkladı
Son Haberler
Verstappen: "Benim için 'unutulması gereken' bir gün oldu"
Russell: "Her şey üst üste geliyor, bu gece yine çok işimiz var!"
Meksika GP 2. antrenman: Sainz zirvede, Russell bariyerlerde!
Tsunoda, Abu Dabi'de Red Bull RB20 ile teste çıkacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar