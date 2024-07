Wolff, Russell'a gönderdiği telsiz mesajının şu ana kadar F1'de yaptığı en aptalca şey olduğunu düşünüyor

Mercedes patronu Toto Wolff, George Russell'a F1'in Avusturya Grand Prix'sini kazanabileceği hakkında heyecanlı bir radyo mesajı göndermenin, takımda yaptığı "en aptalca" şey olduğunu söyledi.

Lando Norris ve Max Verstappen'in yarışta çarpışmaları ve her ikisinin de pite geri dönmekte zorlanmasıyla zafer mücadelesinin dışında kaldıklarının netleşmesiyle, Wolff hızla radyo aracılığıyla Russell'a biraz cesaret vermek için atladı.

Takım radyosu üzerinden konuşan Wolff, "George, bunu kazanabilirsin! Bunu kazanabilirsin George!" dedi.

Ancak heyecanıyla, Wolff Russell'ın pistte nerede olduğunu kontrol etmedi ve radyo mesajının dikkatini dağıtmayacağından emin olmadı.

Ve bu mesaj 3. virajda fren yapması gereken bir anda geldiğinde, Russell bu kesintiden pek memnun görünmedi.

"Sadece sürmeme izin ver!" diye yanıtladı Russell.

Yarıştan sonra durumu değerlendiren Wolff, bunun kendisi için utanç verici bir an olduğunu ve neredeyse kesinlikle Mercedes'teki zamanı boyunca yaptığı en aptalca şey olduğunu, çünkü bu mesajın Russell'ın yoldan çıkmasına neden olabileceğini kabul etti.

"Sanırım sürücüleri oldukça iyi tanıyorum ve onları cesaretlendirmek veya yeniden odaklanmak için neye ihtiyaç duyduklarını biliyorum, çünkü onlarla çok fazla zaman geçiriyorum."

"Sanırım psikolojiyi biliyorum.”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, guests and the Mercedes team celebrate victory after the race

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images