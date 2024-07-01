Wolff, Russell'a gönderdiği telsiz mesajının şu ana kadar F1'de yaptığı en aptalca şey olduğunu düşünüyor

Mercedes patronu Toto Wolff, George Russell'a F1'in Avusturya Grand Prix'sini kazanabileceği hakkında heyecanlı bir radyo mesajı göndermenin, takımda yaptığı "en aptalca" şey olduğunu söyledi.

Lando Norris ve Max Verstappen'in yarışta çarpışmaları ve her ikisinin de pite geri dönmekte zorlanmasıyla zafer mücadelesinin dışında kaldıklarının netleşmesiyle, Wolff hızla radyo aracılığıyla Russell'a biraz cesaret vermek için atladı.

Takım radyosu üzerinden konuşan Wolff, "George, bunu kazanabilirsin! Bunu kazanabilirsin George!" dedi.

Ancak heyecanıyla, Wolff Russell'ın pistte nerede olduğunu kontrol etmedi ve radyo mesajının dikkatini dağıtmayacağından emin olmadı.

Ve bu mesaj 3. virajda fren yapması gereken bir anda geldiğinde, Russell bu kesintiden pek memnun görünmedi.

"Sadece sürmeme izin ver!" diye yanıtladı Russell.

Yarıştan sonra durumu değerlendiren Wolff, bunun kendisi için utanç verici bir an olduğunu ve neredeyse kesinlikle Mercedes'teki zamanı boyunca yaptığı en aptalca şey olduğunu, çünkü bu mesajın Russell'ın yoldan çıkmasına neden olabileceğini kabul etti.

"Sanırım sürücüleri oldukça iyi tanıyorum ve onları cesaretlendirmek veya yeniden odaklanmak için neye ihtiyaç duyduklarını biliyorum, çünkü onlarla çok fazla zaman geçiriyorum."

"Sanırım psikolojiyi biliyorum.”

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG F1 Team, George Russell, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, guests and the Mercedes team celebrate victory after the race Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Ama bu, 12 yıldır Mercedes'te yaptığım en aptalca şey. Bununla sonsuza dek utanç duyacağım, çünkü sürücüye nerede mesaj gönderdiğinize bakarsınız. Bunu fren yaparken veya yüksek hızda virajlarda yapmazsınız.”

"Ama GPS'e bakmadım, nerede olduğuna. Sadece bu ikisinin [Verstappen ve Norris] birbirini yarıştan çıkardığını gördüm ve bunu bekliyorduk.”

"Duygusal bir tepki vererek düğmeye bastım ve 'Bunu kazanabiliriz' dedim. Bu mesajla onu yoldan çıkarabilirdim. Bunun nasıl hissettireceğini hayal edin!”

"Duygusalım. İyi iş çıkardığımızda keyif alıyorum ve Lewis ve George'un iyi iş çıkardığını görmekten keyif alıyorum ve bu durumla ilgili kendimi kaptırdım. Sanırım yarıştan sonra o da bunu söyledi.

"Ama ciddi olarak... utanç verici." diye açıkladı Wolff.

Russell o sırada liderlik mücadelesinin arkasında üçüncü sıradaydı ve Wolff, Norris ve Verstappen arasındaki durumu izlemekten eğlendiğini söylese de çiftin birbirine gireceğini hiç beklemediğini belirtti.

"O anlarda herkes rasyonel olmaya çalışıyordu." dedi çarpışmadan önceki anlar hakkında.

"P3 için yoldaydık ve bu, aracın hızına ve George'un elde edebileceğine uygundu. Bu sağlam bir sonuçtu.”

"Sonra, elbette, öndeki ikisini birbirlerine sıkı sürüş yaparken görüyorsunuz. Gerçekten iyi arkadaş olduklarını biliyoruz ve bunu izlemek eğlenceliydi. O aşamada öyle algıladım.”

"Elbette, sonra biraz daha şiddetli hale geldi ve belli bir noktada, çarpışabileceklerini söyledik.”

"Sonra oldu, ikisinin lastiği patladı ve bunu gördüğümüzde inanamıyorduk." diye ekledi Wolff.