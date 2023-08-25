Wolff: "Russell, yumuşak lastiklerle rekabetçi değildi"
Toto Wolff, Mercedes aracının Lewis Hamilton'a George Russell'dan daha uygun olduğu sonucuna varmadan önce daha fazla veriye ihtiyaçları olduğuna inanıyor.
Mercedes'in Monako'da W14'e büyük güncellemeler getirmesinden bu yana, form durumu Hamilton'ın lehine değişti ve Russell sadece bir kez Hamilton'ın önünde yer aldı.
Yedi kez şampiyon olan Hamilton, Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda ikinci antrenman seansında 4. sırada yer alırken Russell 14. sırada kaldı.
Russell'ın takım arkadaşına kıyasla neden bu kadar zorlandığı konusunda takım patronu Wolff, yumuşak lastiğe geçilmesini gösterdi.
Wolff, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bence orta lastikle ilk turda çok rekabetçiydi."
"Ancak yumuşak lastiği taktığında rekabetçi değildi, bu yüzden bugün çok fazla bir şey yapamadı. Sanırım neler olacağını yarın göreceğiz." dedi.
Russell'ın yumuşak lastikte performans gösterememesi Cumartesi günkü sıralama turları için Britanyalı pilota sıkıntı yaratabilir.
Mercedes'in W14 aracının Hamilton'a daha uygun olup olmadığı sorusuna ise Wolff, bir değerlendirme yapmadan önce beklemek istediği yanıtını verdi ve önümüzdeki üç pistin doğasının 'tamamen farklı' olduğunu öne sürdü.
Wolff, "Bence şimdi beklemeli ve bunun nasıl sonuçlanacağını görmeliyiz. Çünkü daha fazla veri noktamız olacak."
"Bu yarışın ardından Monza ve Singapur'a gideceğiz, bunlar birbirinden tamamen farklı üç pist."
"Sonrasında yaptığımız güncelleme nedeniyle bir değişim olup olmadığına karar vereceğiz." dedi.
Son Haberler
Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor"
Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor" Lawson: "Yarış için her şeyi yeniden öğrenmem gerekiyor"
Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"
Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim" Sainz: "Seans öncesi altıncı olacağımı söyleseniz kabul ederdim"
Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"
Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık" Alonso mutlu: "Aracı geliştirmeyi başardık"
Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"
Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık" Hamilton: "Araçta iyi hissetmedim, yavaştık"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar