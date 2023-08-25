Wolff: "Russell, yumuşak lastiklerle rekabetçi değildi"

Mercedes'in Monako'da W14'e büyük güncellemeler getirmesinden bu yana, form durumu Hamilton'ın lehine değişti ve Russell sadece bir kez Hamilton'ın önünde yer aldı.

Yedi kez şampiyon olan Hamilton, Hollanda Grand Prix'si hafta sonunda ikinci antrenman seansında 4. sırada yer alırken Russell 14. sırada kaldı.

Russell'ın takım arkadaşına kıyasla neden bu kadar zorlandığı konusunda takım patronu Wolff, yumuşak lastiğe geçilmesini gösterdi.

Wolff, Sky Sports F1'e verdiği demeçte, "Bence orta lastikle ilk turda çok rekabetçiydi."

"Ancak yumuşak lastiği taktığında rekabetçi değildi, bu yüzden bugün çok fazla bir şey yapamadı. Sanırım neler olacağını yarın göreceğiz." dedi.

Russell'ın yumuşak lastikte performans gösterememesi Cumartesi günkü sıralama turları için Britanyalı pilota sıkıntı yaratabilir.

Mercedes'in W14 aracının Hamilton'a daha uygun olup olmadığı sorusuna ise Wolff, bir değerlendirme yapmadan önce beklemek istediği yanıtını verdi ve önümüzdeki üç pistin doğasının 'tamamen farklı' olduğunu öne sürdü.

Wolff, "Bence şimdi beklemeli ve bunun nasıl sonuçlanacağını görmeliyiz. Çünkü daha fazla veri noktamız olacak."

"Bu yarışın ardından Monza ve Singapur'a gideceğiz, bunlar birbirinden tamamen farklı üç pist."

"Sonrasında yaptığımız güncelleme nedeniyle bir değişim olup olmadığına karar vereceğiz." dedi.